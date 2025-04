Carlo e Camilla al Quirinale, la gaffe è epocale: cos’è successo (VIDEO)

È cominciato ufficialmente l’attesissimo viaggio in Italia di Re Carlo III e della Regina Camilla, il primo da sovrani del Regno Unito. Una visita dal forte valore simbolico, che unisce diplomazia, cultura e impegno sociale, e che ha preso il via nella mattinata di oggi, martedì 8 aprile 2025, con una serie di appuntamenti solenni nella Capitale tra il Quirinale, l’Altare della Patria e il Colosseo. Non sono mancati i momenti imbarazzanti, con qualche gaffe durante la visita al Quirinale. (Continua dopo le foto)

Il ricevimento al Quirinale: accoglienza solenne con Mattarella

La giornata è iniziata alle ore 10:48 con l’arrivo della coppia reale al Palazzo del Quirinale, dove sono stati ricevuti con tutti gli onori dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Ad accoglierli, 32 corazzieri in alta uniforme, un simbolo del protocollo italiano più solenne. Dopo aver passato in rassegna i reparti militari, Re Carlo e il Presidente Mattarella si sono affacciati dal celebre “terrazzo delle statue” per assistere al sorvolo delle Frecce Tricolori. Nel frattempo, la Regina Camilla, accompagnata da Laura Mattarella, ha visitato la Sala della Musica e la biblioteca del Quirinale, dove ha potuto ammirare una selezione di preziosi volumi dedicati alla storia dell’equitazione, una delle sue passioni più note. (Continua dopo le foto)

I Reali inglesi in visita all’Altare della Patria e al Colosseo

Subito dopo, intorno alle 12.05, la coppia ha lasciato il Quirinale a bordo di una Bentley bordeaux, diretta verso l’Altare della Patria in piazza Venezia. Qui, Re Carlo e la Regina sono stati accolti dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e dal Capo di Stato Maggiore Luciano Portolano. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, britannico e italiano, il Re ha passato in rassegna un’imponente Guardia d’Onore composta da 200 militari appartenenti a Carabinieri, Aeronautica, Marina e Guardia di Finanza. Accompagnati da due corazzieri, Re Carlo e Camilla sono saliti in cima al monumento per deporre una corona d’alloro e osservare un minuto di silenzio in memoria dei caduti. Alle 12:35, Re Carlo III e la Regina Camilla hanno raggiunto il Colosseo, accolti dalla Banda della Brigata Sassari e dalle Welsh Guards, in una suggestiva fusione di tradizioni italiane e britanniche. A guidare la visita al Parco Archeologico del Colosseo è stata la direttrice Alfonsina Russo, insieme al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, agli archeologi e ad alcuni studenti della British School of Rome. Presente anche Alberto Angela, amatissimo divulgatore scientifico, che ha illustrato ai sovrani la storia millenaria dell’anfiteatro Flavio.

