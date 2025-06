Home | Canoa velocità: oro per Casadei e Tacchini agli Europei, bronzo per Burgo e Freschi nel K2 500

Due medaglie in meno di dieci minuti e una giornata storica per la canoa velocità azzurra agli Europei di Racice, in Repubblica Ceca. L’Italia brilla nell’ultima giornata di gare alla Labe Arena, conquistando un oro nel C2 500 maschile e un bronzo nel K2 500, entrambe specialità olimpiche.

Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500 conquistano il secondo titolo continentale consecutivo dopo quello di Cracovia 2023. Oro anche di Veronica Biglia nel VL2 200. https://t.co/DYJdyTUr6P — Sport24h.it (@Sport24h_it) June 22, 2025

Casadei e Tacchini campioni d’Europa nel C2 500

Protagonisti assoluti Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, che si laureano campioni europei nel C2 500 metri. I due atleti delle Fiamme Oro, già vicecampioni olimpici e campioni uscenti, hanno dato spettacolo con una rimonta decisa nella seconda parte della gara, chiudendo in 1:36.058, appena novanta millesimi davanti agli spagnoli Grijalba-Sieiro (1:36.148). Terzo posto per gli ungheresi Kollar-Juhasz (1:36.978).

Il crono italiano ha stabilito il nuovo European Best Time, migliorando il precedente primato che resisteva dal 2017.

“È il secondo titolo in tre anni, siamo felici”, ha dichiarato Tacchini a fine gara.

“Cosa ci aspettiamo dal futuro? Vedremo a Milano”, ha aggiunto Casadei, ricordando l’appuntamento con i Mondiali di Milano all’Idroscalo (20-24 agosto 2025).

Burgo e Freschi sul podio nel K2 500

Poco prima dell’oro azzurro, era arrivato anche il bronzo nel K2 500 con Samuele Burgo (Fiamme Gialle) e Tommaso Freschi (CC Aniene). Gli azzurri si sono confermati una coppia competitiva chiudendo in 1:36.978. Oro per i tedeschi Schopf-Lemke (1:27.107), argento per i cechi Spicar-Havel (1:27.340).

Zironi quarta nel K1 500, Alfonsi ottavo nel C1

Sfiora il podio Lucrezia Zironi, quarta nel K1 500 femminile con un crono di 1:50.069. A trionfare è stata l’ungherese Zsoka Csikos (1:47.902), davanti alla polacca Pulawska e alla serba Novakovic.

Ottavo posto, invece, per Mattia Alfonsi nel C1 500 maschile (1:52.207), gara vinta dal ceco Martin Fuksa in 1:47.733.

Ultime gare nel pomeriggio sui 5000 metri

Nel primo pomeriggio spazio alle finali dei 5000 metri, con altri azzurri in gara:

Carlo Tacchini nel C1 maschile (ore 15.10)

nel C1 maschile (ore 15.10) Susanna Cicali nel K1 femminile (ore 15.50)

nel K1 femminile (ore 15.50) Andrea Dal Bianco nel K1 maschile (ore 16.25)

L’Italia punta a chiudere il campionato continentale con altri risultati di prestigio, in una rassegna che ha confermato l’alto livello della canoa azzurra in vista delle sfide olimpiche.

