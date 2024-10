Il mondo dello sport è in choc dopo l’annuncio del 6 volte campione Olimpico di ciclismo su pista, Chris Hoy. Il pistard 48enne ha raccontato di essere affetto da un cancro, arrivato ora allo stadio terminale, che gli lascerebbe una brevissima aspettativa di vita. Le sue parole hanno fatto calare il gelo tra i fan e gli appassionati dello sport, richiamando al contempo la vicinanza e il massimo supporto in un momento tanto delicato. (Continua a leggere dopo la foto…)

Chris Hoy, l’annuncio sulla diagnosi di cancro

Tutto era iniziato con un dolore alla spalla di quelli che è comune sperimentare soprattutto nel corso di una lunga carriera nello sport spinta ai massimi livelli. Forse proprio per questo, il pistard britannico Chris Hoy aveva liquidato il malessere ritenendolo un infortunio dopo eccessivi sforzi in palestra.

Eppure il dolore non è andato via e successivi controlli hanno portato alla luce la diagnosi più terribile. Hoy aveva già rivelato della malattia a febbraio di quest’anno, tuttavia aveva voluto rassicurare dicendo di essersi sottoposto ad un percorso di chemioterapia che stava «andando molto bene». Ora però è arrivata la sconfortante notizia. (Continua a leggere dopo la foto…)

Chris Hoy, la nuova dolorosa rivelazione

Chris Hoy è tornato a parlare del cancro raccontando la sua esperienza più in dettaglio in un’intervista al Sunday Times. Al giornale britannico, il ciclista ha rivelato che già all’epoca del primo annuncio era a conoscenza di trovarsi ad uno stadio terminale. Tuttavia, non aveva ancora specificato né la tipologia né la gravità della malattia fino ad ora. Secondo quanto riporta il quotidiano, l’ex campione olimpico era stato diagnosticato inizialmente con un tumore che si è poi diffuso alle ossa, arrivando al quarto stadio.

