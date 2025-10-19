Campobasso-Ternana: statistiche, quote e dati chiave del match

Campobasso e Ternana si sfidano nella seconda trasferta consecutiva per le Fere, in un match che si giocherà all’ora di pranzo presso lo stadio Axum-Molinari. La partita, valida per il campionato di Serie C, segna un momento importante per la squadra ospite, che per la prima volta nella stagione potrà contare sull’organico al completo. Il fischio d’inizio è fissato per le 12:30, in un contesto segnato anche dalla presenza appassionata dei tifosi in trasferta.

Analisi descrittiva dell’incontro: tra motivazioni e novità

Il tecnico Fabio Liverani ha sottolineato come questa sia la prima occasione in cui la Ternana possa schierare tutti i giocatori a disposizione, una novità che amplia le opzioni tattiche sia dall’inizio che a gara in corso. “Avere tutti a disposizione significa anche poter essere determinanti partendo dalla panchina”, ha dichiarato Liverani. Un aspetto che si riflette nella gestione delle risorse e nella possibilità di cambiare assetto durante la partita a seconda delle necessità. L’avversario, il Campobasso, arriva da una sosta forzata per il rinvio della gara contro la Juventus Next Gen, ma precedentemente aveva messo insieme quattro turni senza sconfitte, confermando uno stato di forma positivo. Il confronto assume così un valore particolare per entrambe le squadre, in cerca di continuità e punti pesanti per la classifica.

Confronto statistico: rendimento recente e precedenti

Le statistiche di inizio stagione offrono spunti interessanti per l’analisi:

Ternana ha subito 8 gol in 9 partite, pur concedendo poche occasioni agli avversari, segnale di una difesa generalmente solida ma talvolta punita alla prima disattenzione.

Quando invece ha trovato il vantaggio per prima, è sempre riuscita a chiudere i match, segno di buon controllo e gestione del risultato.

Campobasso si presenta con una striscia positiva di quattro gare senza sconfitte, a testimonianza di un buon momento di forma, anche se la pausa forzata potrebbe avere effetti da valutare.

In classifica, la Ternana conta 14 punti ma, secondo il tecnico, avrebbe potuto guadagnarne ancora 2-3 grazie alla gestione di alcune situazioni di gara. Le rivali principali come Arezzo, Ravenna e Ascoli partivano con investimenti maggiori, ma il margine di crescita resta notevole per i rossoverdi.

Le quote principali e le scelte di formazione

Sebbene il focus della vigilia sia stato soprattutto sulle scelte tecniche e sulla completa disponibilità della rosa, le quote dei bookmakers rispecchiano l’equilibrio della sfida. L’assetto delle probabili formazioni indica il Campobasso disposto con un 4-3-3 che vede in Magnaghi e Leonetti i principali terminali offensivi. La Ternana dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2, dove Orellana agirà dietro le due punte Ferrante e Leonardi. Il ritorno di tutti gli effettivi permette a Liverani di valutare diverse soluzioni, anche a gara in corso, e di contare su maggiore freschezza e qualità nei vari reparti.

Tendenze e curiosità numeriche dell’incontro

Alcuni dati interessanti emergono dalle statistiche stagionali:

La Ternana ha spesso dominato il possesso palla, ma ha subito gol alla prima vera occasione concessa agli avversari.

Il tecnico ha evidenziato la necessità di maggiore cinismo sotto porta per capitalizzare le occasioni create, un aspetto su cui si sta lavorando per migliorare la produttività offensiva.

Infine, la vittoria della squadra Primavera della Ternana a Crotone, con il gol di Bruti, conferma il buon momento anche del settore giovanile rossoverde.

In conclusione, Campobasso–Ternana si prospetta come una sfida equilibrata e interessante anche dal punto di vista statistico, con entrambe le squadre intenzionate a proseguire il proprio percorso positivo. La disponibilità totale della rosa rappresenta un punto di forza per gli ospiti, mentre l’imbattibilità recente del Campobasso promette spettacolo e intensità, in una gara che potrebbe riservare spunti importanti per il prosieguo della stagione.