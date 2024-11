“Perché hai la bocca così?”: Camilla Mancini, la figlia di Roberto commuove l’Italia intera

Camilla Mancini, figlia dell’ex ct della nazionale italiana Roberto Mancini, è stata ospite de “Le Iene” dove ha recitato un monologo che ha commosso l’Italia intera. Le sue parole sono state davvero emozionanti. (Continua…)

Chi è Camilla Mancini

Camilla Mancini è la figlia di Roberto Mancini, ex attaccante e ct della nazionale italiana. È nata con una malformazione del volto che ha condizionato la sua vita fin dai primi giorni. Camilla ha dovuto affrontare non solo le difficoltà fisiche derivanti dalla sua malformazione, ma anche quelle relazionali ed infatti è stata vittima di bullismo. Camilla ha da poco debuttato come scrittrice con il suo primo romanzo, intitolato “Sei una farfalla”. La protagonista del libro, Celeste, affronta temi delicati come il bullismo e le difficoltà emotive legate a una crescita complessa. Di recente è stata anche ospite del programma “Le Iene”, dove ha commosso l’Italia intera con il suo monologo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)