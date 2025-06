Calciomercato, si infiamma il “valzer delle punte”: le ultime novità

Calciomercato, altro che difensori o fantasisti: è il momento dei bomber. In questa sessione i giocatori capaci di fare gol sono i più ambiti e si moltiplicano le voci su diversi attaccanti. In prima fila ci sono le big di A, pronte a muovere milioni sia in entrata, sia in uscita. Tra clausole, ingaggi monstre e aste internazionali, il ballo dei centravanti è appena cominciato.

Il #calciomercato della #Juventus balla sulle punte, 3 nomi per sostituire #Vlahovic sulla lista di Comollihttps://t.co/xF7Q2vN1uc — Calciomercato Juventus (@Sampnotizie) June 9, 2025

Alla Continassa l’umore è legato a doppio filo a Dusan Vlahovic. Se il serbo resta, bene; se parte, scatterà un domino da far tremare mezza Europa. Intanto la Juventus osserva Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona: il problema è il prezzo, visto che i portoghesi sparano alto: si parla di 100 milioni. Intanto Comolli lavora sottotraccia per rinnovare il prestito di Kolo Muani, mentre ogni discorso futuro ruota attorno al destino del numero 9 bianconero. (continua dopo la foto)

A Napoli tiene banco la questione Victor Osimhen. La clausola da 75 milioni pesa come un macigno: in caso di auspicata cessione, Manna sta valutando l’assalto a Darwin Nunez del Liverpool o, in alternativa, a Lorenzo Lucca dell’Udinese. Intanto spunta l’ipotesi romantica del ritorno di Hojlund, dopo due annate opache al Manchester United. Ma anche qui occhio alla concorrenza: l’Inter lo segue da tempo, ma il danese chiede una maglia da titolare garantita.

I nerazzurri intento hanno trovato l’accordo con l’attaccante francese Bonny e ora cerca di chiudere la trattativa con il Parma, ma la strada sembra in discesa. Altri giocatori seguiti sono appunto Hojlund, per il quale si tratta un prestito con il Manchester United, ma attenziona alla sorpresa Woltemade: il 23enne gigante tedesco è gradito a Marotta e Ausilio, e resta un obiettivo concreto.

Scotta anche il dossier Mateo Retegui: l’Atalanta lo vorrebbe trattenere, forte di un contratto in essere a 1,6 milioni netti. Ma l’argentino spinge per un aumento e guarda a piazze più ambiziose: prima però a Bergamo vogliono certezze sulle condizioni di Scamacca. Intriga sempre Moise Kean, che resta per ora legato alla Fiorentina ed è ambito da diversi club europei. (continua dopo la foto)

Tra chi prepara le valigie, ma per tornare, spicca Edin Dzeko: dopo la parentesi turca, la Fiorentina sembra in pole per soffiarlo al Bologna. Occhio poi a Dovbyk e Abraham: a Trigoria regna l’incertezza, tra rientri e possibili nuove cessioni. Si valuta chi potrà raccogliere l’eredità: i nomi di Lucca e Krstovic girano con insistenza, anche se sul montenegrino piovono proposte inglesi che possono complicare i piani.

Il mercato delle punte dunque si muove e gli incastri possibili sono davvero tanti. Per ora è una partita a scacchi, con la possibilità di un gigantesco effetto domino pronto a esplodere. E come sempre accade coi centravanti, a decidere sarà chi saprà muoversi prima… e spendere meglio.

Leggi anche: