Ciro Immobile, attualmente in forza al Beşiktaş, potrebbe tornare in Serie A. Nel corso della sua carriera ha superato i 200 gol, affermandosi come uno dei marcatori più letali del campionato italiano. Di recente si è trasferito in Turchia, ma presto potrebbe tornare a casa. Due big della Serie A sono sulle sue tracce.

Ciro Immobile potrebbe tornare in Serie A

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante di alto profilo per affiancare, o eventualmente sostituire, Moise Kean, la cui permanenza a Firenze è legata al rinnovo del contratto e all’annullamento della clausola rescissoria da 52 milioni di euro.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spicca quello di Ciro Immobile, ma non mancano alternative come Edin Dzeko, Fotis Ioannidis e Cristian Shpendi. La Fiorentina sta seriamente tentando di portare a Firenze Ciro Immobile, ex bomber della Lazio e attaccante di consolidata esperienza nel campionato italiano. Tuttavia, l’operazione si presenta complessa a causa di due ostacoli principali: gli aspetti economici e la forte concorrenza di un’altra big della Serie A.

Anche il Milan su Immobile

Anche il Milan è interessato al calciatore napoletano. A testimonianza di questo interesse, l’agente di Immobile, Sommella, ha recentemente visitato Casa Milan, segnale di un approccio concreto da parte del club rossonero. Immobile è attualmente legato al Besiktas da un contratto che scadrà tra due anni, con un ingaggio di sei milioni di euro a stagione. Sebbene il club turco possa concedere una “scivolo” per facilitare la sua partenza quest’estate e il suo ritorno in Italia, sia Fiorentina che Milan dovranno presentare un’offerta economicamente vantaggiosa.

Il club viola ha già messo sul piatto un biennale con cifre importanti, nel tentativo di superare l’offerta del Milan e assicurarsi un attaccante che vanta ben 201 gol in Serie A. Un primo tentativo è già stato fatto, e un nuovo approccio è previsto a breve, non appena si avranno condizioni favorevoli dal Besiktas. La determinazione della Fiorentina è evidente, consapevole che l’arrivo di un giocatore del calibro di Immobile potrebbe rappresentare un significativo upgrade per l’attacco, sia in caso di affiancamento a Kean che come suo eventuale sostituto.

