Tra gli ultimi colpi di mercato operati in Europa c’è da segnalare sicuramente il discusso passaggio di Sergio Ramos al Siviglia, club che l’aveva lanciato nel calcio professionistico. Il centrale ex Real e Paris Saint-Germain torna in andalusia dopo 18 anni di assenza in cui ha vinto realmente ogni trofeo esistente. Entrato a soli 10 anni nella cantera biancorossa, Sergio Ramos esordì nel lontano 2003 con la prima squadra per poi essere acquistato dal Real Madrid.

Dopo due anni a Parigi tra le fila del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos torna dunque a Siviglia da parametro zero: “È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre” ha detto il campione spagnolo che in carriera ha vinto ben 28 trofei tra club e nazionale iberica. Un gesto d’amore che l’ex galacticos doveva a suo padre, suo nonno e soprattutto ad Antonio Puerta suo ex compagno e amico, morto a 23 anni nel 2007 a causa di un arresto cardio-respiratorio. Questa mattina l’ex capitano del Real Madrid si è sottoposto a visite mediche e in serata dovrebbe essere diramato il comunicato ufficiale. (CONTINUA DOPO LA FOTO).

Sergio Ramos ringrazia il pubblico durante un match di benficienza a Siviglia

Wijnaldum ha scelto l’Arabia Saudita

Sbarca in Arabia Georgino Wijnaldum tornato al PSG dopo il prestito alla Roma. L’olandese ha così scelto il club dell’Arabia Saudita Al-Ettifaq, in cui ritroverà anche il suo ex capitano, ai tempi del Liverpool, Jordan Henderson. Operazione che porterà nelle casse dei parigini circa 8 milioni di euro.