Calciomercato Napoli Osimhen verso il PSG ma c’è ancora molto da lavorare per arrivare ad una conclusione positiva dell’affare. Il calciatore nigeriano è ancora in ritiro con il Napoli, in attesa di un’offerta dal PSG, l’unico club al momento interessato a lui. Napoli e PSG stanno negoziando per definire la situazione: per Victor Osimhen il presidente ADL chiede 130 milioni, corrispondenti alla clausola rescissoria, ma il PSG vuole ridurre questa cifra, probabilmente verso i 100 milioni.

Osimhen si allena con il Napoli durante il ritiro, ma non è incluso nelle formazioni titolari durante le sessioni tattiche. Questo suggerisce che le trattative tra i club siano in corso, ma l’accordo non è ancora prossimo. Sul fronte stipendio, il PSG ha proposto 14 milioni all’attaccante, 4 in più rispetto ai 10 milioni che percepisce attualmente con il Napoli. La volontà del giocatore è chiara: ora è necessario che i due club trovino un accordo per concludere l’affare.