Osimhen-Napoli, oggi è il giorno della verità: cosa manca per chiudere con il Galatasaray

Oggi, giovedì 17 luglio, la situazione di Victor Osimhen ha raggiunto un punto cruciale. Napoli e Galatasaray hanno intensificato i loro colloqui per colmare il divario che ancora separa le due società. L’obiettivo è chiaro: definire il trasferimento dell’attaccante nigeriano al club turco entro la fine di questa settimana. La clausola rescissoria nel contratto di Osimhen, sebbene scaduta, ha fatto da base per le trattative iniziali. Le due squadre hanno cercato una formula che favorisse il Galatasaray dal punto di vista finanziario. Ma cosa manca ancora per chiudere l’accordo?

Calciomercato Napoli, contatti costanti con il Galatasaray

Il Galatasaray rappresenta la priorità per Osimhen. Il giocatore sta mantenendo una posizione ferma nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Non ha alcuna intenzione di unirsi al ritiro sotto la guida di Antonio Conte. I contatti tra i club sono proseguiti anche nella serata di ieri. Anche oggi sarà una giornata determinante. Sul tavolo, oltre alla proposta economica, ci sono diversi dettagli da sistemare.

L’accordo “anti-Italia”

De Laurentiis, Manna e i dirigenti del Galatasaray hanno raggiunto un’intesa cruciale ieri sera. L’accordo, come riportato da Matteo Moretto, garantisce al Napoli che Osimhen non lo ritrovi come avversario in Italia. O, quantomeno, che questo scenario generi un ulteriore incasso per le casse del Napoli. Hanno concordato una penale economica “anti-Italia”. Questa avrà una durata biennale.

Garanzie economiche

E per quanto riguarda l’aspetto economico? La nuova offerta del Galatasaray avrà una base fissa superiore ai 40 milioni di euro. La parte restante, per raggiungere i 75 milioni del valore della clausola, verrà spalmata su più anni. L’offerta includerà le garanzie bancarie che De Laurentiis ha richiesto insistentemente al club turco. Tuttavia, un altro dettaglio necessita ancora di discussione oggi.

Questo dettaglio riguarda la percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli desidera almeno il 10% su qualsiasi tipo di cessione futura. Su questo punto, oggi, le trattative saranno intense. Questa percentuale potrebbe influenzare anche la cifra fissa che il Galatasaray formalizzerà per il club.

