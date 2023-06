Calciomercato Juve: la dirigenza bianconera sembra aver preso una decisione riguardo al futuro di Milik, il Tottenham su quello di Kulusevski

Arkadiusz Milik resterà un giocatore della Juventus: questo quanto emerso dal confronto avuto tra i dirigenti bianconeri e il Marsiglia nei giorni scorsi. Il club transalpino che detiene il cartellino del centravanti polacco avrebbe infatti accettato l’offerta dei bianconeri per l’acquisto a titolo definitivo di Milik da 7 milioni di euro.

Una conferma importante per Massimiliano Allegri che nella prossima stagione potrebbe non poter contare su Dusan Vlahovic, giocatore che la Juventus sembra aver messo sul mercato. Milik in bianconero nell’ultima annata ha ricoperto un ruolo importante superando le 40 presenze e trovando per nove volte la via della rete. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

UDINE, ITALY – JUNE 04: Arkadiusz Milik of Juventus during the Serie A match between Udinese Calcio and Juventus at Dacia Arena on June 04, 2023 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Kulusveski sarà del Tottenham

Un chiarimento arriva anche da Londra dove pende il destino di Dejan Kulusevski. L’esterno svedese, arrivato in prestito a gennaio 2022, potrebbe essere riscattato dal Tottenham che sta sempre più maturando l’idea di pagare l’intera clausola da 30 milioni stabilita al momento del precedente accordo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LEEDS, ENGLAND – MAY 28: Spurs player Dejan Kulusevski applauds during the Premier League match between Leeds United and Tottenham Hotspur at Elland Road on May 28, 2023 in Leeds, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Colpo da Serie A per il Genoa

Per quanto concerne il mercato in uscita, la Juventus nelle scorse ore ha registrato l’interesse del Genoa – neopromossa in Serie A – per il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti. Resta da trovare l’intesa sulla formula con il Genoa che avrebbe avanzato l’ipotesi di un prestito, che però la Juve ha rifiutato.