Calcio. Calciomercato, il Barcellona insiste per Leao ma il Milan fa muro. Rafael Leao, classe 1999, è un calciatore portoghese, attaccante del Milan e della Nazionale portoghese. Cresciuto nello Sporting Lisbona, con cui ha esordito e vinto una Coppa di Lega portoghese (2017-2018), nel 2018 è passato al Lilla. Nel 2019 si è trasferito al Milan, con cui ha vinto un campionato italiano (2021-2022). A livello individuale è stato nominato miglior giocatore della Serie A (2021-2022) e migliore calciatore assoluto AIC (2021-2022). Il giocatore sarebbe entrato nel mirino del Barcellona, ma il Milan per ora sembra fare resistenza. (Continua a leggere dopo le foto)

Rafael Leao non è solo un possibile rinforzo per Hansi Flick ma una mossa del presidente Laporta per rispondere al colpo Mbappé del Real Madrid: ecco perché il Barcellona, nonostante il muro del Milan, continuerà a provarci per il portoghese. Mundo Deportivo, primo a rilanciare la notizia, continua a tenerla calda nonostante il club rossonero non sia interessato a cedere il suo numero dieci, a maggior ragione a causa della cifra trapelata, poco più di 60 milioni di euro, visto che la clausola di Leao è di 175 milioni. Ovviamente manca ancora un po’ prima della fine del calciomercato e le sorprese possono arrivare anche durante gli ultimi minuti.