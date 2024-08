Calciomercato Atalanta, la Dea cede il portiere argentino Juan Musso all’Atletico Madrid. Il titolare d’ora in poi sarà Carnesecchi, ma il club dei Percassi si cautela con l’ingaggio di un “numero 12” d’esperienza, il portoghese Rui Patricio svincolatosi a fine giugno dalla Roma. In arrivo anche un altro svincolato d’eccellenza, Juan Cuadrado, che sarà una valida alternativa a Zappacosta per la fascia destra.

Tornando a Musso, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è stato trovato l’accordo tra la Dea ed il club spagnolo per la cessione del portiere argentino. Un’operazione conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore della squadra di Diego Simeone, che può diventare obbligo al verificarsi di alcune specifiche condizioni. Per il sostituto invece secondo Sky Sport sarebbe già fatta, con Rui Patricio atteso domani a Bergamo per le visite mediche.

Infine Cuadrado. La trattativa con il colombiano è altrettanto vicina alla fumata bianca, anche in questo caso a parametro zero, visto che l’esterno ha chiuso il suo contratto con l’Inter il 30 giugno scorso. I bergamaschi non hanno ancora finito di muoversi sul mercato: in questi ultimi giorni prenderanno infatti ancora un difensore, un centrocampista e forse anche un altro attaccante.