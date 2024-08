Calcio. Calciomercato, Abraham dalla Roma al Milan: il punto della situazione. Abraham, classe 1997, è un calciatore inglese, attaccante della Roma e della nazionale inglese. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, nel 2016 ha esordito con quest’ultimo, facendo il debutto tra i professionisti. Nel 2021 si è trasferito alla Roma per 40 milioni, diventando il secondo acquisto più oneroso del club dopo Patrick Schick. Con il club capitolino conquista la prima edizione della UEFA Conference League, venendo inserito nella squadra della stagione della competizione. Ora sarebbe pronto a sbarcare nel Milan, vediamo il punto della situazione. (Continua a leggere dopo le foto)

Tammy Abraham non è certo un nome nuovo nell’orbita Milan e l’attaccante inglese resta nel mirino rossonero anche dopo l’arrivo di Morata, del quale farebbe il vice nei piani di Fonseca. Abraham ribadisce il sì ai rossoneri come una ventina di giorni fa, ma la formula dell’affare è ancora tutta da trovare. La Roma, infatti, dopo i colpi Soulé, Dovbyk, Sangaré, Le Fee e Dahl vuole monetizzare per riequilibrare il bilancio e chiede 25 milioni di euro mentre il Milan pensa ad alcune contropartite per abbassare l’esborso. Il capitano rossonero è in scadenza 2025 dunque, in mancanza di un rinnovo di contratto, sarebbe proprio il momento giusto per una cessione. Situazione comunque ancora tutta da monitorare.