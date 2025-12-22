Cagliari, un pareggio che lascia l’amaro in bocca: il Pisa strappa un punto prezioso

Alla Unipol Domus finisce 2-2 una sfida salvezza intensa e nervosa, decisa solo nel finale. Il Cagliari accarezza la vittoria dopo la rimonta nella ripresa, ma viene gelato all’89’ dal gol di Moreo, che regala al Pisa un punto prezioso. Un risultato che muove la classifica di entrambe, ma che pesa soprattutto per i rossoblù, raggiunti a un passo dal traguardo.

La squadra di Pisacane sale a quota 15 punti, mentre i nerazzurri avanzano a 11 restando penultimi. Per il Cagliari resta il rammarico di una vittoria sfumata all’ultimo respiro.

Pisacane sorprende tutti lanciando Kilicsoy titolare in attacco, mentre Gaetano parte dall’inizio dopo le ultime due gare in gol. In difesa torna Mina. Dall’altra parte Gilardino cambia cinque uomini rispetto a Lecce e ritrova Tramoni.

Il primo tempo è equilibrato, con occasioni da entrambe le parti ma senza strappi decisivi. Al 43’ l’episodio che sblocca il match: Adopo tocca il pallone con il braccio su una giocata di Canestrelli. Dal dischetto va l’ex Tramoni, che resta freddo nonostante i fischi e batte Caprile con un tiro centrale. Poco prima Kilicsoy aveva sfiorato il gol con una giocata da vero centravanti, girandosi bene in area ma calciando a lato.

A inizio ripresa Pisacane mette mano alla squadra: dentro Idrissi per Obert e, dopo dieci minuti, Zappa per Adopo. La mossa è decisiva. Proprio Zappa pennella il cross sul quale Folorunsho si avventa di testa firmando l’1-1. L’attaccante rossoblù, però, è costretto subito dopo a uscire per infortunio, lasciando spazio a Mazzitelli.

Il Cagliari non si ferma e completa la rimonta al 26’: Kilicsoy trova il primo gol in Serie A con una conclusione potente che vale il 2-1 e fa esplodere lo stadio. Sembra il momento della svolta, ma il Pisa non molla.

Nel finale i nerazzurri spingono e trovano il pareggio all’89’: assist di Leris e zampata di Moreo, che gela la Unipol Domus. Finisce 2-2, con sentimenti opposti: delusione per il Cagliari, boccata d’ossigeno per il Pisa, che resta vivo nella corsa salvezza.

Leggi anche: