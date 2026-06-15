La Cremonese ha deciso di non cambiare strada: Marco Giampaolo sarà l’allenatore dei grigiorossi anche nella stagione 2026/27. Una conferma che va oltre la semplice formalità di un annuncio estivo e che racconta una scelta tecnica chiara: evitare l’ennesimo reset, proteggere un’idea di calcio e trasformare l’immediato ritorno in Serie B in un’opportunità di ricostruzione, non in un limbo. Il club, insomma, sceglie la continuità come base su cui impostare mercato, preparazione e obiettivi.

La conferma arriva in un momento delicato per chi scende di categoria: cambiano interlocutori, ritmi e logiche economiche, ma soprattutto cambia l’urgenza. In Serie B il tempo si comprime, le partite sono trappole e la classifica non perdona le partenze lente. Tenere Giampaolo significa puntare su un tecnico che conosce già l’ambiente, ha già messo mano al gruppo e può iniziare la nuova stagione senza la fase inevitabile di adattamento che accompagna ogni cambio in panchina.

Perché la Cremonese sceglie la continuità

Confermare Marco Giampaolo è una decisione che parla di metodo. Quando una squadra retrocede, la prima tentazione è spesso quella di cambiare tutto: guida tecnica, leadership interne, anche linguaggio calcistico. Il rischio, però, è finire in un rimescolamento permanente, dove ogni mese diventa un nuovo inizio e nulla diventa davvero consolidato. La Cremonese prende una direzione diversa: ripartire da un riferimento già presente, con idee riconoscibili e un progetto che può essere rifinito, non reinventato.

Questa continuità permette innanzitutto di lavorare subito sulla preparazione estiva. Nel calcio moderno la pre-season non è più soltanto benzina nelle gambe: è il periodo in cui si costruiscono automatismi, si definiscono gerarchie e si crea la “grammatica” della squadra. Con un allenatore già insediato, i grigiorossi possono evitare settimane di rodaggio concettuale e dedicarsi a obiettivi concreti: intensità, compattezza, sviluppi di gioco ripetibili. In Serie B, dove le differenze tecniche sono spesso minime e molte partite si decidono su episodi, arrivare pronti sul piano delle certezze vale quanto un acquisto importante.

La scelta si riflette anche sul mercato. Confermare un tecnico significa poter costruire una rosa coerente con le sue richieste, senza inseguire profili generici “da categoria” che poi non si incastrano. Una squadra che vuole risalire deve avere un’identità: non basta avere giocatori forti, serve una logica di reparto e una capacità di interpretare le partite in modi diversi. Tenere Giampaolo consente alla società di definire con maggiore precisione quali caratteristiche cercare: non solo nomi, ma funzioni. Registi o mezzali che sappiano dare ritmo, esterni capaci di leggere le due fasi, difensori con attenzione nella gestione del pallone e non soltanto nella protezione dell’area.

Un altro punto chiave è la gestione psicologica della retrocessione. La Serie B è un campionato che stressa: trasferte lunghe, campi diversi, avversari che spesso impostano la gara per sporcarti la partita e portarti sul piano dell’energia più che della qualità. In questo contesto, la stabilità è un fattore di protezione. L’allenatore non è solo un tattico: è il principale gestore delle tensioni quotidiane. Un gruppo che riparte senza cambiare guida può metabolizzare più in fretta la delusione e trasformarla in motivazione, perché il messaggio diventa lineare: non si butta via tutto, si migliora ciò che non ha funzionato.

Infine c’è l’aspetto del rapporto con il pubblico. La piazza chiede segnali di ambizione, ma spesso diffida delle rivoluzioni ripetute. La conferma di Giampaolo può essere letta come un atto di responsabilità: l’idea è prendersi il tempo per costruire una squadra credibile, capace di lottare per le posizioni di vertice senza vivere di scatti nervosi. In una B sempre più competitiva, la credibilità del progetto è un valore: attrae giocatori, facilita le trattative e rende più semplice trattenere chi ha mercato.

Cosa cambia adesso

La conferma di Marco Giampaolo apre la fase più delicata: trasformare una scelta di continuità in un vantaggio pratico. La retrocessione, infatti, impone decisioni rapide su contratti, ingaggi e motivazioni. Alcuni giocatori potrebbero avere richieste dalla Serie A o dall’estero, altri potrebbero non essere adatti al tipo di campionato che la Cremonese dovrà affrontare. Ecco perché la prima vera conseguenza dell’allenatore confermato è la chiarezza: si sa quale idea di squadra si vuole costruire e quali profili, anche caratteriali, saranno davvero utili.

Il mercato in Serie B è spesso un puzzle: budget da rispettare, opportunità che arrivano all’ultimo, prestiti che vanno negoziati con attenzione. La continuità tecnica aiuta a scegliere con lucidità. Se l’obiettivo è tornare subito su, la rosa deve avere un mix preciso: esperienza per reggere l’urto del campionato e qualità per vincere le partite bloccate. Serve anche una dose di atletismo e aggressività, perché la B non perdona chi non regge i duelli e le seconde palle. La società dovrà bilanciare questi elementi senza cadere nella trappola dei “nomi” scollegati dalla struttura della squadra.

Un tema centrale sarà la valorizzazione dei giovani. Giampaolo viene spesso associato a un lavoro attento sul miglioramento individuale: per un club che rientra tra i cadetti, questa può diventare una leva strategica. In Serie B la crescita dei giovani non è un lusso, è un modo per alzare il livello tecnico senza impennare il costo della rosa. Ma perché funzioni serve un contesto: una squadra in cui i giovani non siano riempitivi, bensì pedine con compiti chiari e coperture adeguate. Tradotto: non basta schierarli, bisogna metterli nelle condizioni di incidere.

Altro nodo: le leadership interne. Dopo una retrocessione, alcuni equilibri si rompono automaticamente. C’è chi si sente “di passaggio”, chi vive la categoria come un ridimensionamento, chi invece è pronto a farsi carico della ripartenza. Qui l’allenatore ha un ruolo decisivo: definire da subito le gerarchie, indicare chi sarà il perno emotivo della squadra e pretendere standard alti in allenamento. In Serie B, una squadra con leadership solide può attraversare i momenti difficili senza andare in frantumi. E i momenti difficili arrivano sempre: un pareggio subito al 90’, una settimana con due trasferte, un infortunio a un titolare, una striscia di gare sporche.

Dal punto di vista tattico, la nuova stagione richiederà anche un adattamento pragmatico. Non perché le idee vadano rinnegate, ma perché la Serie B ha dinamiche specifiche: meno spazi, più pressione fisica, partite spesso incanalate su ritmo intermittente. La Cremonese dovrà trovare la sintesi tra identità e gestione: mantenere principi chiari, ma con la capacità di leggere le fasi della partita. In concreto significa saper alternare il palleggio con la verticalità, saper difendere in avanti quando la gara lo consente, ma anche proteggersi quando serve. Per una squadra che punta in alto, la maturità sta proprio qui: vincere senza dover sempre dominare.

La conferma di Giampaolo diventa quindi una promessa: lavorare su un percorso che non dipenda dall’umore del momento. Adesso, però, la promessa va tradotta in scelte. Una rosa costruita con coerenza, una preparazione che alzi subito i giri, un gruppo con responsabilità distribuite e un’idea di gioco capace di reggere l’urto della categoria. Solo così la continuità potrà trasformarsi da concetto a risultato, perché la Serie B non aspetta: chiede subito punti, solidità e una direzione riconoscibile.