Atalanta, un guizzo al novantesimo gela il Ferraris: Genoa eroico in 10 dal 3′, ma non basta

L’Atalanta vince allo scadere e porta via da Genova tre punti pesantissimi. Al Ferraris finisce 0-1, con il gol di Hien nel recupero che spezza l’equilibrio di una partita durissima, giocata per oltre 85 minuti con il Genoa in dieci. Una sconfitta amara per i rossoblù, che avevano retto con ordine e coraggio nonostante l’inferiorità numerica.

#Carnesecchi para, #Sommariva sbaglia: l'#Atalanta beffa un bel #Genoa (in dieci) al 94' Rossoblù in inferiorità numerica dal 3' per l'espulsione del portiere Leali: il suo sostituto esce malissimo sul gol di Hien, che regala la vittoria alla Dea in pieno recupero #GenoaAtalanta pic.twitter.com/9ytlrM91qT — I fatti nostri (@Infofatti) December 22, 2025

Per la Dea è una vittoria sofferta, arrivata al fotofinish, che vale il nono posto in classifica. Per il Genoa resta invece l’amarezza per un punto scivolato via all’ultimo respiro.

La partita si mette subito in salita per il Genoa. Al 3’ Leali viene espulso per aver atterrato Maldini da ultimo uomo, dopo un grave errore in costruzione di Norton-Cuffy. Inferiorità numerica immediata e match che sembra destinato a un solo copione. (continua dopo la foto)

Invece la squadra di De Rossi si compatta, abbassa il baricentro e gioca un primo tempo ordinato, concedendo pochissimo. L’Atalanta prova a muovere il muro rossoblù ma fatica a trovare spazi puliti. Scamacca e De Ketelaere ci provano senza precisione, mentre qualche imprecisione in uscita del Genoa rischia di regalare occasioni, mai davvero sfruttate dagli uomini di Gasperini.

Nella ripresa il Genoa sorprende per atteggiamento. Norton-Cuffy accelera e crea il primo vero pericolo, servendo Vitinha che calcia di prima e colpisce il palo esterno. È il momento migliore dei liguri, che non rinunciano ad attaccare.

L’Atalanta risponde con Ederson e Maldini, ma anche in questo caso le conclusioni non impensieriscono davvero la porta rossoblù. A tremare è invece Carnesecchi, che si salva salvato con un grande intervento su Colombo, che di testa va vicino al vantaggio sugli sviluppi di un corner.

Nel finale la Dea prova ad alzare il peso offensivo, ma sono Zalewski e Samardzic, dalla distanza, a spaventare Sommariva più delle punte. (continua dopo la foto)

Quando il pareggio sembra scritto, arriva l’episodio che chiude la partita. Calcio d’angolo da sinistra, mischia in area e Hien che anticipa tutti e batte Sommariva. È il gol che decide il match e condanna il Genoa dopo una prova di grande sacrificio.

L’Atalanta sale al nono posto, mentre il Genoa resta quartultimo, a +2 sulla zona retrocessione. Una sconfitta dolorosa per come è maturata, ma anche una prestazione di carattere che lancia segnali promettenti in vista delle prossime battaglie.

Leggi anche: