La Juventus apre una nuova fase della propria governance con una scelta che pesa più di un semplice avvicendamento di poltrone: Giovanni Carnevali è stato nominato nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale del club. È una decisione che sposta l’asse del progetto, perché la figura individuata non è soltanto un manager “di calcio”, ma un profilo abituato a tenere insieme sostenibilità economica, organizzazione interna e costruzione sportiva di medio-lungo periodo. In un’estate in cui molte società stanno ridisegnando panchine e organigrammi, la mossa bianconera si distingue per portata: al centro non c’è il campo, almeno non subito, ma il modo in cui la società intende arrivarci.

Il punto chiave è che un Amministratore Delegato e Direttore Generale, in un club moderno, non gestisce solo la quotidianità: imposta le priorità, delimita i poteri, decide come si investe, come si taglia, come si cresce. E soprattutto stabilisce un metodo. Per una squadra come la Juve, reduce da stagioni in cui la continuità del progetto è stata spesso messa alla prova da cambi di rotta e ripartenze, questa nomina è un messaggio: l’identità del club passa anche dalla struttura, non solo dalle scelte sul mercato o dai risultati della domenica.

Una scelta di struttura prima ancora che di campo

La nomina di Giovanni Carnevali mette in evidenza una priorità: stabilizzare la catena decisionale. In un grande club, la differenza tra un’estate “reattiva” e una “progettuale” sta tutta nella chiarezza dei ruoli. L’AD/DG è il punto di raccordo tra proprietà, area sportiva, area commerciale e organizzazione interna. È il profilo che deve garantire che la Juventus non funzioni a strappi: non basta comprare bene o cambiare allenatore al momento giusto, serve un disegno coerente che regga anche quando il vento gira.

Il primo impatto concreto della nuova gestione è dunque metodologico. Ci si aspetta un’accelerazione su tre linee di lavoro:

Governance e responsabilità : ridefinire chi decide cosa, e soprattutto con quali tempi. Nel calcio moderno, le tempistiche sono un vantaggio competitivo; arrivare in ritardo su direttori sportivi, rinnovi o strategie di scouting significa pagare di più e scegliere peggio.

: ridefinire chi decide cosa, e soprattutto con quali tempi. Nel calcio moderno, le tempistiche sono un vantaggio competitivo; arrivare in ritardo su direttori sportivi, rinnovi o strategie di scouting significa pagare di più e scegliere peggio. Sostenibilità e controllo dei costi : una società che vuole tornare stabilmente al vertice non può dipendere da operazioni episodiche. Serve un modello che consenta investimenti mirati senza gonfiare in modo incontrollato monte ingaggi e ammortamenti.

: una società che vuole tornare stabilmente al vertice non può dipendere da operazioni episodiche. Serve un modello che consenta investimenti mirati senza gonfiare in modo incontrollato monte ingaggi e ammortamenti. Integrazione tra prima squadra e filiera: costruire valore significa anche trasformare il “capitale tecnico” in asset. Se i giovani entrano, devono farlo in un contesto che li accompagna; se escono, devono generare risorse e non semplici risparmi.

Questa impostazione ha un riflesso diretto sul campo, perché finisce per condizionare anche il tipo di mercato: meno mosse d’impulso, più scelte funzionali a un’idea precisa di rosa. In altre parole, non è solo “chi compri”, ma “perché lo compri” e “con quali conseguenze” sugli equilibri economici e tecnici nei 24-36 mesi successivi.

Un ulteriore elemento è la gestione del consenso interno ed esterno. La Juventus è un’azienda complessa: tifoseria, sponsor, istituzioni sportive, media, stakeholder. Un AD/DG deve sapere parlare lingue diverse senza perdere la bussola. È qui che si misura la solidità del progetto: quando arrivano settimane difficili, serve una guida che non trasformi ogni scossone in un reset.

La ricaduta sul mercato: priorità, criteri e tempi delle mosse

Quando cambia la regia, cambia anche il modo di fare mercato. Non necessariamente nel senso di una rivoluzione immediata, ma nei criteri con cui si scelgono le operazioni. Con Giovanni Carnevali al timone manageriale, la Juventus può orientarsi verso un mercato più “industriale”: meno colpi pensati per l’impatto mediatico, più operazioni coerenti con età, ingaggio, rivendibilità e utilità tattica.

Le priorità tipiche di un’impostazione di questo tipo, in una finestra estiva, sono tre. La prima riguarda gli esuberi. Prima ancora di comprare, bisogna liberare spazio: non solo in rosa, ma soprattutto a bilancio. Uscite mirate consentono di evitare l’errore classico delle grandi: aggiungere stipendi su stipendi finendo poi a inseguire cessioni in emergenza a fine agosto. La seconda priorità riguarda i rinnovi. Non tutti i rinnovi sono “solo sportivi”: sono anche strumenti per proteggere valore (evitare di perdere giocatori a zero) o per spalmare costi nel tempo. La terza priorità è la costruzione dell’ossatura: definire 6-8 titolari intoccabili e fare ruotare il resto con logica, senza dover rifare metà squadra ogni anno.

In questo quadro, diventa decisivo anche il tema dei tempi. Un club che si muove presto può:

chiudere operazioni prima che si crei asta;

fare una preparazione estiva con la rosa più vicina possibile a quella definitiva;

ridurre il margine di errore tecnico, perché l’allenatore lavora da subito con gli uomini giusti.

Il mercato, però, non è solo entrate e uscite: è anche “posizionamento”. La Juventus deve capire quale identità vuole trasmettere: squadra che compra top player affermati per vincere subito, oppure club che combina 2-3 pilastri di alto livello con un nucleo di giocatori in crescita, da valorizzare. Le due strade non sono incompatibili, ma richiedono politiche salariali e di gestione del rischio molto diverse.

C’è poi un aspetto spesso sottovalutato: l’area performance e la gestione fisica. Un manager con visione aziendale tende a pretendere processi: prevenzione infortuni, carichi di lavoro, standardizzazione dei dati, allineamento tra staff medico e tecnico. Sono dettagli solo in apparenza: in una stagione lunga, recuperare anche solo 10-12 partite complessive di disponibilità dei titolari può valere punti, piazzamenti e ricavi.

In sintesi, la nomina di Giovanni Carnevali non è una notizia “di contorno”: è una scelta che può cambiare la Juventus dal modo in cui firma contratti al modo in cui costruisce la squadra. Il giudizio arriverà come sempre dai risultati, ma prima ancora si misurerà dalla coerenza delle prime mosse: chiarezza nell’organigramma, tempi rapidi nelle decisioni e un mercato che sembri rispondere a un’idea, non a un’emergenza.