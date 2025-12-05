Cagliari-Roma: statistiche, tendenze e quote aggiornate

La quattordicesima giornata di Serie A propone una sfida interessante tra Cagliari e Roma, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15 presso l’Unipol Domus. Questo incontro vede i giallorossi impegnati nel consolidare la propria posizione ai vertici della classifica, mentre i rossoblù cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il match si inserisce in un momento chiave della stagione, con diverse statistiche e tendenze che delineano i possibili scenari della partita.

Un confronto storico che sorride ai giallorossi: precedenti e contesto

Il bilancio dei confronti tra Cagliari e Roma evidenzia una netta supremazia dei capitolini. Negli ultimi 20 scontri diretti in campionato, la Roma ha collezionato 14 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, subita il 25 aprile 2021. Dal 2013/14, i sardi hanno fatto peggio solo contro Lazio, Juventus e Napoli. Questo trend conferma una tradizione favorevole ai giallorossi che, anche in questa occasione, si presentano con i favori del pronostico.

Ultima vittoria Cagliari : 25 aprile 2021

: 25 aprile 2021 Vittorie Roma negli ultimi 20 confronti : 14

: 14 Pareggi : 5

: 5 Sconfitte Roma: 1

Il Cagliari, attualmente in una fase delicata, arriva da nove giornate senza vittorie (4 pareggi, 5 sconfitte), mentre la Roma punta alla vetta della classifica, distando solo un punto dalla capolista.

Stato di forma e statistiche stagionali a confronto

Guardando alle statistiche recenti, emergono differenze significative tra le due squadre sia in termini di rendimento che di approccio tattico.

Cagliari : 9 gare senza vittorie, difficoltà nel pressing offensivo e nella gestione del possesso palla in zone pericolose.

: 9 gare senza vittorie, difficoltà nel pressing offensivo e nella gestione del possesso palla in zone pericolose. Roma: solidità difensiva, pressing alto tra i migliori della Serie A, pochi palloni persi in area propria.

In particolare, la squadra di Gian Piero Gasperini ha recuperato 56 palloni nel terzo offensivo, seconda solo all’Inter, mentre il Cagliari si ferma a 27, meglio solo della Cremonese. I rossoblù hanno inoltre subito 62 recuperi nel proprio terzo difensivo, dato che evidenzia alcune difficoltà di costruzione dal basso.

Le quote principali per Cagliari-Roma: favoriti i giallorossi

I principali bookmaker vedono la Roma nettamente favorita per il match all’Unipol Domus. Le quote offerte riflettono la differenza di rendimento fra le due squadre:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Roma 1.67 1.67 Pareggio 3.50 3.60 Vittoria Cagliari 5.00 5.25

La distanza tra le quote testimonia la fiducia riposta nei giallorossi, che hanno una rosa più profonda e una maggiore continuità di risultati nelle ultime stagioni.

Numeri chiave e curiosità statistiche: focus sui protagonisti

Alcuni dati individuali e di squadra arricchiscono l’analisi di questa sfida:

Adam Obert ( Cagliari ): 11 presenze, 906 minuti giocati, 24 tackle e 17 intercetti.

( ): 11 presenze, 906 minuti giocati, 24 tackle e 17 intercetti. Gennaro Borrelli ( Cagliari ): 3 gol in 12 partite, 194 cm di altezza, pericoloso nel gioco aereo.

( ): 3 gol in 12 partite, 194 cm di altezza, pericoloso nel gioco aereo. Sebastiano Esposito ( Cagliari ): 3 reti in 12 presenze, 15 passaggi chiave.

( ): 3 reti in 12 presenze, 15 passaggi chiave. Lorenzo Pellegrini ( Roma ): 2 gol in 9 gare, regista del centrocampo.

( ): 2 gol in 9 gare, regista del centrocampo. Matías Soulé (Roma): 4 gol e 2 assist, 14 dribbling riusciti, record personale di palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo (15).

La Roma ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide contro il Cagliari, e con una vittoria potrebbe raggiungere i 30 punti nelle prime 14 giornate per la prima volta dal 2017/18.

La partita tra Cagliari e Roma si preannuncia ricca di spunti statistici e numerici, con i giallorossi favoriti in virtù di una maggiore solidità e di dati che ne certificano l’efficacia sia nella fase di recupero palla sia in quella offensiva. Per il Cagliari, invece, il match rappresenta un’occasione per invertire una tendenza negativa e trovare fiducia in una stagione complicata.