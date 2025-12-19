Cagliari-Pisa: statistiche, curiosità e quote aggiornate Serie A

La sedicesima giornata di Serie A propone un confronto di grande importanza per la zona salvezza: Cagliari e Pisa si affrontano il 21 dicembre alle ore 12:30 all’Unipol Domus. Entrambe le squadre sono chiamate a dare risposte concrete in un match che può influenzare in modo significativo il percorso stagionale. I padroni di casa, guidati da Pisacane, puntano a sfruttare il fattore campo per allontanarsi dai bassifondi, mentre i toscani di Gilardino cercano riscatto dopo un periodo difficile.

Forma e rendimento recente di Cagliari e Pisa: confronto chiave

Analizzando il momento delle due squadre, emergono dati utili a comprendere il contesto della gara:

Cagliari arriva alla sfida con risultati altalenanti: nelle ultime cinque giornate ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La squadra ha mostrato solidità in alcune occasioni, ma fatica a trovare continuità.

arriva alla sfida con risultati altalenanti: nelle ultime cinque giornate ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La squadra ha mostrato solidità in alcune occasioni, ma fatica a trovare continuità. Pisa vive una fase complicata: i nerazzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive, senza segnare nemmeno un gol. Prima di questa serie negativa, avevano raccolto sei risultati utili di fila (una vittoria e cinque pareggi), segnalando comunque difficoltà realizzative.

Il rendimento recente suggerisce che il Cagliari potrebbe avere un vantaggio psicologico, soprattutto per il sostegno del pubblico e la capacità di sfruttare le debolezze offensive degli avversari. Tuttavia, nei match salvezza, attenzione e compattezza restano elementi fondamentali, come sottolineato anche dallo staff tecnico rossoblù.

Precedenti e dati storici: statistiche a confronto

Lo storico degli scontri diretti fra Cagliari e Pisa in Serie A è limitato, ma le statistiche recenti offrono spunti interessanti:

Pisa non ha mai collezionato più di tre sconfitte consecutive senza segnare in Serie A prima di questa stagione. La striscia attuale rappresenta un record negativo per i toscani.

non ha mai collezionato più di tre sconfitte consecutive senza segnare in prima di questa stagione. La striscia attuale rappresenta un record negativo per i toscani. Il Cagliari negli ultimi confronti casalinghi ha spesso capitalizzato il fattore campo, dimostrandosi squadra solida davanti ai propri tifosi.

L’analisi dei dati suggerisce che la fase difensiva del Pisa necessita di maggiore compattezza, mentre il Cagliari può trarre fiducia dalle recenti prestazioni dei propri giovani e dal rientro di elementi chiave in difesa come Mina.

Quote principali: equilibrio con leggera preferenza per il Cagliari

I principali bookmaker, tra cui William Hill e Bet365, indicano una leggera preferenza per la vittoria del Cagliari all’Unipol Domus. Le quote vedono i sardi favoriti, con il successo interno quotato a valori inferiori rispetto al pareggio e alla vittoria ospite. Il pareggio e il colpo esterno del Pisa sono invece offerti a quote più elevate, riflettendo il momento difficile dei toscani.

La scelta delle quote rispecchia l’andamento delle due squadre:

Cagliari leggermente favorito grazie al fattore campo e alla fase offensiva più efficace.

leggermente favorito grazie al fattore campo e alla fase offensiva più efficace. Pisa penalizzato dalle recenti difficoltà realizzative e dalla serie di sconfitte senza reti segnate.

Resta comunque una sfida aperta, dove la prudenza e la solidità difensiva potrebbero fare la differenza, come spesso accade in partite cruciali per la salvezza.

Giocatori chiave e curiosità statistiche: i numeri da seguire

Alcuni protagonisti si sono distinti nelle rispettive squadre e le loro statistiche individuali meritano attenzione:

Giocatore Presenze Gol Assist Altri dati Folorunsho 15 0 0 305 passaggi, 13 dribbling riusciti Palestra 14 0 3 96 duelli vinti su 150 Esposito – 3 2 20 passaggi chiave Tramoni – 0 0 11 passaggi chiave Meister – 1 0 –

Palestra si sta mettendo in luce con una presenza costante e una buona media di assist, sintomo di crescita e fiducia da parte dell’allenatore.

si sta mettendo in luce con una presenza costante e una buona media di assist, sintomo di crescita e fiducia da parte dell’allenatore. Folorunsho rappresenta un punto fermo in mezzo al campo, mentre Esposito si conferma importante in zona offensiva con gol e assist.

rappresenta un punto fermo in mezzo al campo, mentre si conferma importante in zona offensiva con gol e assist. Per il Pisa, Tramoni e Meister cercano maggiore incisività; il primo si è distinto per i passaggi chiave, anche se manca ancora l’appuntamento con il gol.

Una curiosità: il Pisa non segna da tre partite e questa striscia, la più lunga della sua storia recente, rappresenta un dato statistico che potrebbe influenzare anche l’approccio psicologico alla gara.

In sintesi, Cagliari-Pisa si annuncia come una sfida ricca di spunti dal punto di vista statistico e delle quote, con i sardi leggermente favoriti e i toscani chiamati a interrompere una serie negativa. I dati sui giocatori chiave e le difficoltà offensive degli ospiti rendono il match particolarmente interessante in ottica salvezza.