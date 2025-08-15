Cagliari-Entella: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Cagliari e Virtus Entella si ritrovano di fronte dieci anni dopo la loro prima sfida ufficiale in Coppa Italia. L’appuntamento è fissato per domani sera alla Unipol Domus, nel contesto dei trentaduesimi di finale della competizione, con calcio d’inizio previsto in serata. L’incontro rappresenta l’esordio stagionale per i rossoblù, mentre i liguri hanno già superato un turno preliminare. In palio, l’accesso al successivo scontro contro la vincente di Monza-Frosinone, con la prospettiva di arrivare agli ottavi di finale a dicembre contro il Napoli.

Storico degli incontri tra Cagliari e Virtus Entella

Il confronto tra Cagliari e Virtus Entella evoca ricordi precisi, risalenti alla stagione 2015-2016. All’epoca, i sardi avevano appena subito la retrocessione, ma si imposero con un netto 5-0 nel match d’esordio della Coppa Italia, con doppietta di Melchiorri, autorete di Belli e reti di Capuano e Dessena. Da allora, le due squadre si sono affrontate in altre due occasioni in Serie B, con esito sempre favorevole ai rossoblù:

Vittoria in rimonta 3-1 a Chiavari (22 settembre 2015)

(22 settembre 2015) Successo 1-0 nella gara di ritorno in Sardegna (6 febbraio 2016)

L’unico giocatore ancora in rosa rispetto a quel ciclo è Alessandro Deiola, che domani potrebbe raggiungere quota 200 presenze con la maglia del Cagliari entro fine mese.

Forma attuale e percorso di avvicinamento alla sfida

Per il Cagliari, la gara di Coppa Italia rappresenta il primo impegno ufficiale della nuova stagione. La squadra dovrà subito dimostrare solidità e concentrazione. Diversa la situazione della Virtus Entella, già scesa in campo nel turno preliminare contro la Ternana, superata con un netto 4-0 grazie ai gol di Russo, Franzoni, Fumagalli e Di Mario. I liguri hanno quindi già messo minuti nelle gambe e potrebbero beneficiare di un ritmo partita superiore.

Cagliari : esordio stagionale, rosa con elementi d’esperienza.

: esordio stagionale, rosa con elementi d’esperienza. Virtus Entella: già una vittoria netta in Coppa Italia.

Il regolamento prevede, in caso di parità al 90’, l’accesso diretto ai calci di rigore senza tempi supplementari, almeno fino ai quarti di finale.

Le principali quote disponibili per Cagliari-Virtus Entella

Le quote dei principali bookmaker per la sfida di Coppa Italia vedono il Cagliari favorito rispetto alla Virtus Entella. Questo dato riflette sia la differenza di categoria che la recente tradizione favorevole dei sardi nei precedenti diretti. Anche il fattore campo, con la partita che si gioca alla Unipol Domus, contribuisce a mantenere basse le quote per il successo interno.

Esito Finale Quota Cagliari Quota Pareggio Quota Entella 1 1.40-1.55 3.80-4.50 6.00-7.00

Quote indicative soggette a variazioni

Le quote per una partita con molti gol (over 2.5) risultano leggermente più basse rispetto ad altri incroci, segno che ci si attende una gara vivace.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche

Analizzando i dati delle precedenti sfide tra le due formazioni, emergono alcune curiosità:

Il Cagliari ha sempre segnato almeno un gol contro la Virtus Entella nei confronti ufficiali.

ha sempre segnato almeno un gol contro la nei confronti ufficiali. Nelle ultime tre sfide, la squadra sarda ha mantenuto una media superiore ai due gol a partita.

La Virtus Entella arriva da una vittoria netta e senza subire reti.

Da notare che la formula della Coppa Italia in questa fase porta sovente a sorprese, anche se il fattore campo rimane spesso decisivo.

La sfida tra Cagliari e Virtus Entella promette di offrire spunti interessanti sia dal punto di vista statistico che per l’analisi delle quote. Il confronto tra due squadre con motivazioni diverse e un passato recente di incroci favorevoli ai rossoblù sarà un test importante per entrambe, in una Coppa Italia che entra nel vivo già dai primi turni.