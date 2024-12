Caffè in capsule, ecco i 10 migliori marchi secondo Altroconsumo. È noto che gli italiani hanno da sempre una passione per il caffè di qualità, sia quello preparato con la moka che, più recentemente, quello in capsule. Negli ultimi anni, il consumo di caffè in capsule ha registrato un notevole aumento, come dimostra il crescente spazio dedicato a questo prodotto sugli scaffali dei supermercati in tutta Italia. Per questo motivo, l’associazione Altroconsumo ha deciso di valutare i prodotti di diversi brand stilando una classifica (che riserva sorprese) dei migliori al fine di guidare i consumatori al prossimo acquisto. Scopriamola insieme. (Continua a leggere dopo la foto…)

Caffè in capsula, un mercato in espansione

Per noi Italiani il caffè è una cosa seria e poco importa se la routine frenetica del giorno d’oggi ci spinge a prediligere la più pratica e veloce versione in capsula: avremo infatti comunque l’ambizione di scegliere la migliore qualità al prezzo più vantaggioso. Ad aiutarci in questa ardua impresa arriva ora la classifica di Altroconsumo che ha messo a paragone 24 diversi marchi che si trovano sugli scaffali dei supermercati italiani testandone bontà e prezzo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Altroconsumo e i test sui noti marchi di caffè

Data l’ampiezza del mercato del caffè, determinare i migliori prodotti è un compito complesso, ma non impossibile. Per riuscirci Altroconsumo ha esaminato 24 capsule compatibili con il sistema Nespresso per individuare la migliore tenendo conto di diversi criteri utili a stilare la classifica. In particolare, riporta “The Social Post”, Altroconsumo ha fatto una sintesi di questi parametri:

Completezza delle informazioni in etichetta .

. Qualità del caffè , valutata attraverso analisi chimiche.

, valutata attraverso analisi chimiche. Quantità di acqua residua , presenza di ceneri e composti solubili.

, presenza di ceneri e composti solubili. Materiali della capsula, per valutare l’attenzione delle aziende alla sostenibilità ambientale.

Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva