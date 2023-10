Trovato un cadavere nel sottopasso del Maradona nelle ore successive al match andato in scena domenica sera tra Napoli e Milan, conclusosi con il risultato di 2-2. Il corpo dell’uomo, un 42enne di Bacoli in provincia di Napoli, è stato scoperto in un passaggio sotterraneo che porta al parcheggio dismesso sotto lo stadio Diego Armando Maradona.

Le indagini della polizia suggeriscono che l’uomo abbia cercato di superare il muro perimetrale dello stadio per accedervi illegalmente, non avendo un biglietto per la partita. Durante il tentativo, sembra sia scivolato e caduto da una distanza di circa 20 metri, subendo lesioni mortali. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lo stadio Maradona acceso in onore di Diego Armando Maradona nel giorno della sua morte

La segnalazione di un passante intorno alle 2 di notte

Il cadavere è stato trovato intorno alle 2 di notte da un passante, che ha immediatamente avvertito le autorità. Gli agenti della scientifica e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma hanno potuto solo constatare il decesso. L’identità della vittima è stata confermata dai documenti che aveva con sé: A.S.D.L., residente a Bacoli.

La dinamica dell’incidente

Un amico della vittima, presente al momento dell’incidente, ha confermato la dinamica degli eventi agli investigatori. Entrambi erano ferventi sostenitori del Napoli e avevano deciso di assistere alla partita contro il Milan nonostante non avessero i biglietti. Avevano quindi tentato di raggiungere gli spalti attraverso uno dei tunnel del vecchio parcheggio sotto lo stadio. L’amico ha raccontato che si era fermato davanti a una trave caduta che bloccava l’accesso allo stadio, mentre il 41enne era riuscito a passare e proseguire nel tunnel. Tuttavia, dopo essersi arrampicato per un tratto, aveva perso l’equilibrio ed era precipitato nel vuoto.