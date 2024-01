Cabinovia si schianta in montagna: diverse persone ferite

Cabinovia si schianta. Una tragica notizia rovina la mattina. Si è verificato un drammatico incidente in montagna. Una cabinovia si è schiantata, causando gravi ferite a tutte le persone a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:22. La cabinovia sarebbe caduta a causa di un albero. Al momento non sono state divulgate informazioni sull’identità delle persone rimaste ferite nell’incidente. (Continua…)

Cabinovia si schianta

Drammatico incidente verificatosi in mattinata intorno alle 10:22. Una cabinovia si è schianta a causa di un albero. Tutte le persone che si trovavano a bordo sono gravemente ferite. Al momento, però, non è stata rivelata la loro identità. Gli investigatori stanno cercando di determinare le circostanze esatte dell’incidente. Al momento, però, hanno escluso ogni tipo di difetto tecnico come causa dello schianto. La compagnia degli impianti di risalita ha comunicato che la funivia è attualmente fuori servizio. Sono stati evacuati, inoltre, gli altri ospiti del comprensorio. (Continua…)

Cos’è successo

L’incidente sarebbe avvenuto tra l’ottavo e il nono pilone della funivia. L’impianto è stato immediatamente evacuato dopo lo schianto e la funivia al momento è fuori servizio. Le squadre di soccorso sono sul posto per prestare assistenza alle vittime e per garantire che tutti gli occupanti della cabinovia vengano adeguatamente salvati. Gli sforzi per stabilire le cause esatte dell’incidente proseguono. Come abbiamo detto, si escludono danni tecnici alla funivia. È probabile che sia stato un albero a causare lo schianto della cabinovia. (Continua…)

Dov’è successo

L’incidente è avvenuto nella località sciistica austriaca di Hochoetz, in Tirolo, intorno alle 10:22. All’interno della cabinovia erano presenti quattro persone, tutte gravemente ferite. La cabinovia pare sia progettata per otto passeggeri. Al momento non sono state divulgate informazioni sull’identità dei feriti. La funivia attualmente è fuori servizio, ma nel frattempo le operazioni sciistiche stanno continuando nelle altre parti della località sciistica.