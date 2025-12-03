Burnley-Crystal Palace: statistiche, quote e protagonisti in evidenza

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 20:30, il Turf Moor ospiterà la sfida tra Burnley e Crystal Palace, valida per la quattordicesima giornata della Premier League 2025/26. Una partita che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse: i padroni di casa lottano per risollevarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti cercano continuità per restare agganciati alle zone nobili della classifica. L’incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di invertire il trend delle ultime uscite e consolidare le rispettive posizioni in campionato.

Andamento stagionale e confronto recente tra le due squadre

Il Burnley attraversa un momento complicato. Dopo due vittorie ottenute contro Leeds United e Wolverhampton, la formazione allenata da Scott Parker ha subito quattro sconfitte consecutive, precipitando in zona retrocessione. Il bilancio stagionale dei Clarets (3 vittorie, 9 sconfitte, 1 pareggio) evidenzia una difesa fragile con 27 gol subiti, una media di oltre due reti incassate a partita.

Burnley : 3 vittorie, 1 pareggio, 9 sconfitte

: 3 vittorie, 1 pareggio, 9 sconfitte Gol fatti: 15 | Gol subiti: 27

Ultime 4 gare: tutte perse

Il Crystal Palace, invece, si trova in una posizione più rassicurante. Nonostante l’ultima sconfitta interna con il Manchester United, la squadra di Oliver Glasner ha mostrato solidità difensiva e buoni spunti offensivi. Con 5 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte, gli ospiti vantano una delle migliori difese del torneo (11 gol subiti in 13 partite).

Crystal Palace : 5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte

: 5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte Gol fatti: 17 | Gol subiti: 11

Ultime 3 gare: 2 vittorie, 1 sconfitta

Quote aggiornate: il favoritismo degli ospiti secondo i bookmaker

Le principali società di scommesse segnalano un chiaro favore verso il Crystal Palace per l’esito finale. Secondo William Hill la vittoria degli ospiti è quotata a 1.73, mentre il successo interno del Burnley si attesta a 4.80. Il pareggio è proposto a 3.70. Anche Bet365 propone valutazioni simili: 1.73 per il Crystal Palace, 4.75 per il Burnley e 3.75 per la divisione della posta.

Esito William Hill Bet365 Vittoria Burnley 4.80 4.75 Pareggio 3.70 3.75 Vittoria Crystal Palace 1.73 1.73

Le quote riflettono la differenza di rendimento stagionale e la solidità del Crystal Palace, che mira a sfruttare il momento difficile dei padroni di casa.

Giocatori chiave e statistiche individuali della sfida

Diversi protagonisti potrebbero indirizzare gli equilibri della gara:

Zian Flemming ( Burnley ): 4 gol in 10 presenze, centrocampista con propensione offensiva.

( ): 4 gol in 10 presenze, centrocampista con propensione offensiva. Lyle Foster ( Burnley ): 2 gol e 1 assist in 10 partite, noto per la sua versatilità.

( ): 2 gol e 1 assist in 10 partite, noto per la sua versatilità. Loum Tchaouna ( Burnley ): 12 presenze, 1 gol, giovane elemento in crescita.

( ): 12 presenze, 1 gol, giovane elemento in crescita. Jean-Philippe Mateta ( Crystal Palace ): 7 gol in 13 partite, rigorista affidabile e riferimento avanzato.

( ): 7 gol in 13 partite, rigorista affidabile e riferimento avanzato. Yeremy Pino (Crystal Palace): 11 partite, 264 passaggi completati, regista offensivo.

Il Burnley si affida alla concretezza dei suoi centrocampisti e alla rapidità di Foster, mentre il Crystal Palace punterà sulla fisicità e sulla freddezza di Mateta sotto porta, oltre alla creatività di Pino.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Il Burnley non ha mai vinto nelle ultime 33 partite in cui ha subito il primo gol (4 pareggi, 29 sconfitte).

non ha mai vinto nelle ultime 33 partite in cui ha subito il primo gol (4 pareggi, 29 sconfitte). L’attuale tecnico dei Clarets , Scott Parker , non ha mai ribaltato una situazione di svantaggio in 43 gare di Premier League.

, , non ha mai ribaltato una situazione di svantaggio in 43 gare di Premier League. Il Crystal Palace non perde contro il Burnley dal 2021 al Turf Moor .

non perde contro il dal 2021 al . Da quando Oliver Glasner siede sulla panchina degli ospiti, solo Haaland e Salah hanno segnato più di Mateta in Premier League.

In conclusione, il confronto tra Burnley e Crystal Palace si presenta come una sfida cruciale per i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza e per gli ospiti che puntano ai vertici del campionato. Le statistiche e le quote dei bookmaker delineano uno scenario favorevole al Crystal Palace, ma il calcio inglese ha spesso dimostrato che ogni partita può riservare sorprese, soprattutto in un contesto così competitivo come la Premier League.