Home | Buongiorno lascia il ritiro dell’Italia, prima convocazione per Luca Ranieri

Alessandro Buongiorno deve rinunciare alla chiamata in Nazionale. Il difensore centrale, convocato dal Ct Luciano Spalletti per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Norvegia e Moldavia, ha lasciato questa mattina il ritiro di Coverciano a causa di condizioni fisiche non ottimali.

La Figc ha comunicato ufficialmente la notizia, spiegando che il calciatore del Napoli non sarà disponibile per le prossime due partite e farà rientro al club per proseguire il recupero.

🗣️ “Sappiamo bene, sia io che i calciatori, dell’importanza della sfida di venerdì. Ci giochiamo molto”



Le parole di Luciano Spalletti in vista del doppio impegno contro Norvegia e Moldova

👉 https://t.co/L4leeIKxrn#Nazionale🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurroTV pic.twitter.com/QYAdhnhVEZ — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 1, 2025

Luca Ranieri convocato al suo posto

A sostituire Buongiorno sarà Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina, alla prima chiamata assoluta con la Nazionale maggiore. Il classe 1999 raggiungerà il centro tecnico federale di Coverciano già nel corso della mattinata, pronto a mettersi a disposizione del Ct Spalletti in vista delle due sfide decisive per il percorso di qualificazione.

Ranieri ha disputato una stagione in crescita con la maglia viola, mostrando solidità e leadership, tanto da guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico azzurro.

Una stagione complicata per Buongiorno

Il 2024-25 è stato un anno difficile per Buongiorno, frenato da diversi problemi fisici che ne hanno limitato le presenze. Dopo il passaggio dal Torino al Napoli, il centrale ha disputato solo 64 minuti nelle ultime otto giornate di campionato – nella vittoria contro i granata – ed è stato assente in sei partite, collezionando appena due panchine.

La convocazione in Nazionale avrebbe rappresentato un’importante occasione di rilancio, ma il recupero non è stato sufficiente per garantire la piena disponibilità.

Leggi anche: