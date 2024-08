Flavio Briatore nuovamente al centro della bufera per i suoi prezzi troppo esagerati. Stavolta però ad attaccarlo è uno chef, che ha perso letteralmente le staffe. “Ma perchè la pizza margherita a quel prezzo non se la mette nel c**o“, ha detto. (Continua…)

Flavio Briatore, polemica per la sua pizza a 17 euro

Da anni ormai Flavio Briatore si è lanciato nel mondo della ristorazione. Di recente ha aperto anche una catena di pizzerie. I suoi prezzi, però, fanno come sempre discutere. In particolare, il prezzo della pizza Margherita appare abbastanza eccessivo. Una Margherita a Napoli, patria della pizza, viene venduta in media attorno ai cinque euro ed è di discreta qualità. Una pizza Margherita realizzata con prodotti Dop può costare di più ma il prezzo non supera mai i dieci euro. Nella pizzeria di Flavio Briatore, invece, una pizza Margherita costa ben 17 euro. Sul prezzo monta la polemica e anche il famoso chef si è scagliato contro di lui. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)