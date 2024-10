Briatore e Gregoraci, è tornato l’amore? Lei ha lasciato il fidanzato

Gossip. Briatore e Gregoraci, è tornato l’amore? L’indiscrezione – Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci potrebbero aver riacceso la fiamma dell’amore. La coppia, che si era unita nel 2006 e sposata nel 2008, ha vissuto una separazione, nonostante la nascita del loro figlio Nathan Falco, oggi quattordicenne. Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più, ci sarebbero segnali di un significativo riavvicinamento tra l’imprenditore e la showgirl. (Continua a leggere dopo le foto)

Briatore e Gregoraci, è tornato l’amore? L’indiscrezione

Briatore e Gregoraci, è tornato l’amore? L’indiscrezione – A far supporre che tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ci sia di nuovo un legame affettivo è stata l’invito della showgirl al suo ex marito nella prima puntata del programma televisivo “Questioni di stile”, trasmesso su Rai 2. Durante la trasmissione, i due hanno mostrato un’evidente affinità, scambiandosi sorrisi, battute e gesti che hanno sollevato interrogativi su un possibile ritorno di fiamma. Gregoraci ha descritto Briatore con parole affettuose, definendolo una persona speciale, mentre Briatore ha enfatizzato quanto lei sia ancora importante nella sua vita. “Ci siamo separati? No, perché non me ne sono accorta!”, ha esclamato Elisabetta Gregoraci.

Durante l’intervista, entrambi hanno scherzato apertamente riguardo al loro passato e ai progetti futuri. Gregoraci ha ironicamente chiesto a Briatore se avesse in programma di risposarsi, ricevendo una risposta pronta da parte sua, il che ha alimentato ulteriormente le speculazioni su una possibile riconciliazione.

