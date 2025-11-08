Bra-Pineto: Statistiche, Trend e Quote Aggiornate Serie C

La sfida tra Bra e Pineto, valevole per la 13ª giornata del Girone B di Serie C, si disputerà sabato 8 novembre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante. Due realtà di provincia si trovano di fronte in una gara che, al di là della classifica, rappresenta un test importante per entrambe le squadre, impegnate a consolidare le proprie ambizioni stagionali. L’incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la direzione di gara affidata all’arbitro Gianmarco Vailati di Crema.

Due squadre in crescita a confronto nella Serie C

La partita tra Bra e Pineto mette di fronte due formazioni che stanno vivendo momenti positivi, seppur con obiettivi differenti. Il Bra sta affrontando la stagione “in trasferta”, giocando le proprie gare casalinghe al Sivori di Sestri Levante, una difficoltà logistica che non ha però impedito ai piemontesi di ottenere risultati soddisfacenti. La squadra guidata da Mister Fabio Nisticò ha infatti raccolto tre risultati utili consecutivi: due pareggi (2-2 contro la Pianese e 0-0 con la Vis Pesaro) e una vittoria esterna contro il Rimini (2-1). Attualmente occupa il 16° posto in classifica con 10 punti, impegnata nella lotta per la salvezza.Dall’altra parte, il Pineto, allenato da Ivan Tisci, è reduce da quattro risultati utili consecutivi: dopo due vittorie nette (entrambe 3-0 contro Livorno e Perugia), sono arrivati due pareggi per 1-1 contro Forlì e Pianese. Gli abruzzesi, al terzo anno consecutivo in Serie C, puntano a raggiungere una salvezza tranquilla ma al momento si trovano in zona playoff con 16 punti, al nono posto in classifica.

Forma attuale e statistiche comparative tra Bra e Pineto

Analizzando le statistiche recenti delle due squadre emergono alcuni dati significativi:

Bra : 3 risultati utili consecutivi (2 pareggi, 1 vittoria)

: 3 risultati utili consecutivi (2 pareggi, 1 vittoria) Pineto : 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie, 2 pareggi)

: 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie, 2 pareggi) Bra : 10 punti in classifica, 16° posto

: 10 punti in classifica, 16° posto Pineto : 16 punti in classifica, 9° posto

: 16 punti in classifica, 9° posto Nessun precedente ufficiale tra le due formazioni

Il Bra arriva a questa sfida con la motivazione di prolungare la propria serie positiva e consolidare la posizione in classifica, nonostante l’assenza di Andrea Nesci, fermo per infortunio. Il Pineto invece cerca di tornare al successo che manca dal 19 ottobre, continuando però a mantenere un’imbattibilità che permette di restare agganciati al gruppo delle migliori.

Quote principali e mercati disponibili per la partita

I bookmaker prevedono una sfida equilibrata ma con una leggera preferenza per gli ospiti. Secondo le ultime quotazioni disponibili, la vittoria del Pineto è quotata tra 2.20 e 2.40, mentre il successo interno del Bra si attesta tra 2.70 e 2.85. Il pareggio viene offerto a circa 3.30. Queste quote evidenziano come il margine tra le due squadre sia ristretto e il risultato finale resti aperto a ogni possibile scenario.

Esito Quota media Vittoria Bra 2.70 – 2.85 Pareggio 3.30 Vittoria Pineto 2.20 – 2.40

Il bilanciamento delle quote riflette la crescita recente di entrambe le squadre, con il Pineto leggermente favorito grazie alla posizione di classifica e alla striscia di risultati utili.

Tendenze, curiosità e dati da evidenziare sull’incontro

Alcune curiosità e tendenze numeriche arricchiscono l’analisi della gara:

Entrambe le squadre sono reduci da una serie di risultati utili, segno di solidità e crescita nel rendimento.

Il Bra gioca tutte le partite casalinghe fuori sede, ma è riuscito comunque a ottenere punti preziosi.

gioca tutte le partite casalinghe fuori sede, ma è riuscito comunque a ottenere punti preziosi. Il Pineto non perde da quattro turni e cerca la quinta gara consecutiva senza sconfitte.

non perde da quattro turni e cerca la quinta gara consecutiva senza sconfitte. Per entrambe le formazioni, la priorità è la salvezza, ma la situazione di classifica del Pineto permette di guardare anche ai playoff.

La mancanza di precedenti ufficiali aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e interesse a una sfida che, almeno sulla carta, promette equilibrio e battaglia su ogni pallone.

In conclusione, Bra e Pineto arrivano a questo appuntamento forti di un buon momento di forma e con l’intenzione di proseguire sulla scia positiva. Il confronto tra queste due realtà di provincia in Serie C sarà un banco di prova importante per valutare le reali ambizioni stagionali di entrambe le squadre, in un campionato che si conferma competitivo e ricco di spunti statistici.