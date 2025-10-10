Bra-Carpi: statistiche, quote e numeri della sfida di Serie C

Questa sera, alle ore 20:30, lo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante sarà il teatro dell’anticipo della nona giornata di Serie C, dove il Bra ospita il Carpi. L’incontro, trasmesso in diretta su Sky Sport e NOW, rappresenta un crocevia significativo per entrambe le squadre, con i piemontesi chiamati a riscattarsi dopo l’ultima sconfitta e i modenesi intenzionati a confermare la vittoria più recente. In palio punti fondamentali per la classifica e per gli obiettivi stagionali delle due formazioni.

Il Bra cerca riscatto, il Carpi vuole continuità nella nona giornata

Il Bra torna a giocare in casa dopo la pesante battuta d’arresto contro l’Ascoli, gara in cui i giallorossi hanno comunque avuto il merito di segnare il primo gol stagionale subito dalla difesa ascolana. La squadra allenata da Nisticò è attualmente al 18° posto in classifica con 5 punti e lotta per allontanarsi dall’ultima posizione, l’unica che comporterebbe la retrocessione diretta. Nonostante un avvio di stagione complicato, i piemontesi hanno mostrato sprazzi di buon gioco che lasciano intravedere possibilità di risalita.

Dall’altra parte, il Carpi di Stefano Cassani arriva galvanizzato dalla vittoria per 2-0 contro il Perugia, risultato che ha interrotto una serie negativa di due sconfitte rimediate contro Arezzo e Ravenna, prime della classe del girone B. Con 11 punti, i modenesi occupano attualmente la decima posizione, l’ultima valida per i playoff, e cercano conferme per rilanciarsi dopo un avvio altalenante. L’incontro rappresenta quindi un banco di prova importante sia per le ambizioni di salvezza del Bra che per quelle di promozione del Carpi.

Analisi delle statistiche: forma recente e confronto tra le squadre

Bra : 18° posto in classifica, 5 punti conquistati in 8 partite.

: 18° posto in classifica, 5 punti conquistati in 8 partite. Carpi : 10° posto con 11 punti, reduce da una vittoria dopo due sconfitte consecutive.

: 10° posto con 11 punti, reduce da una vittoria dopo due sconfitte consecutive. Nei precedenti recenti, non esistono incontri ufficiali tra Bra e Carpi, dettaglio che rende la sfida particolarmente interessante e aperta.

Il Bra, tra le mura amiche, ha alternato prestazioni discrete a risultati meno soddisfacenti, mentre il Carpi ha mostrato una certa solidità difensiva, pur avendo sofferto contro squadre di vertice. La mancanza di precedenti diretti aggiunge ulteriore incertezza a un match che si preannuncia combattuto.

Le quote principali dei bookmaker per Bra-Carpi

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono il leggero favore del pronostico nei confronti del Carpi. La vittoria degli ospiti viene proposta a quota 2.30, mentre il successo casalingo del Bra si attesta a 2.90. Il pareggio, non specificato tra le quote principali, si colloca solitamente in una fascia intermedia. Queste valutazioni suggeriscono un equilibrio tra le due formazioni, con i modenesi leggermente avanti per esperienza e stato di forma recente, ma senza un netto favorito.

Esito Quota Vittoria Bra 2.90 Pareggio — Vittoria Carpi 2.30

Da notare che le quote possono variare in funzione delle scelte degli scommettitori e delle ultime notizie su formazioni e infortuni.

Tendenze numeriche e curiosità da non perdere

L’incontro di questa sera offre alcuni spunti statistici interessanti:

Il Bra ha segnato il primo gol stagionale subito dall’ Ascoli nell’ultima giornata, interrompendo una lunga imbattibilità difensiva degli avversari.

ha segnato il primo gol stagionale subito dall’ nell’ultima giornata, interrompendo una lunga imbattibilità difensiva degli avversari. Il Carpi ha dimostrato capacità di reazione dopo risultati negativi, tornando alla vittoria immediatamente dopo due sconfitte.

ha dimostrato capacità di reazione dopo risultati negativi, tornando alla vittoria immediatamente dopo due sconfitte. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: il Bra per risalire la classifica, il Carpi per consolidare la posizione playoff.

Questi dettagli sottolineano come la partita sia aperta a qualsiasi risultato e come piccoli episodi possano fare la differenza in un contesto di equilibrio.

In conclusione, la sfida tra Bra e Carpi rappresenta un appuntamento chiave della nona giornata di Serie C, con entrambe le formazioni desiderose di rilanciarsi. Le statistiche e le quote evidenziano un confronto aperto e ricco di spunti, che terrà alta l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.