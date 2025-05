Boxe, Imane Khelif dovrà sottoporsi ai test genetici: “Vale per tutte”, la decisioni della nuova federazione

La World Boxing, la nuova Federazione internazionale del pugilato riconosciuta in via provvisoria dal Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato una decisione destinata a far discutere: verranno introdotti test genetici obbligatori per stabilire il sesso biologico degli atleti, con l’obiettivo dichiarato di garantire “sicurezza ed equità” nelle competizioni.

Tra le atlete che dovranno sottoporsi al test ci sarà anche Imane Khelif, la pugile algerina finita sotto i riflettori per le polemiche scoppiate durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Prima di conquistare la medaglia d’oro nella sua categoria, era scoppiata una polemica sulla sua struttura genetica.

Il primo banco di prova per il nuovo regolamento sarà l’Eindhoven Box Cup, uno degli eventi di riferimento del pugilato internazionale. Da qui in avanti, ogni atleta dovrà sottoporsi al test genetico per l’identificazione del sesso come prerequisito per la partecipazione.

“Abbiamo introdotto questi test per determinare il sesso, e garantire sicurezza ed equità”, ha dichiarato la World Boxing, precisando che la misura intende evitare dubbi o discrepanze che possano alterare l’integrità sportiva e la correttezza delle sfide.

Boxe, la decisione per garantire “sicurezza ed equità”

La questione del genere nello sport femminile è da tempo al centro di un acceso dibattito internazionale. La posizione della World Boxing arriva in un contesto in cui si cerca di bilanciare il rispetto per l’identità individuale con l’esigenza di definire criteri sportivi chiari e condivisi.

La scelta di affidarsi a criteri genetici piuttosto che ormonali o auto-identificativi potrebbe rappresentare un precedente importante anche per altre discipline. Una cosa è certa: con l’introduzione di questi test, si apre una nuova pagina nella storia del pugilato e, più in generale, dello sport mondiale.

