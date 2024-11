Bologna-Venezia, le probabili formazioni: Italiano con Odgaard e Castro dal primo minuto

Bologna-Venezia probabili formazioni del match valido per la quattordicesima della serie A che si gioca stasera alle 20.45 al “Dall’Ara”. Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, si prepara ad affrontare il Venezia al Dall’Ara con alcune modifiche forzate in formazione.

Tommaso Pobega, squalificato, non sarà disponibile: il centrocampo dovrebbe quindi vedere l’impiego di Moro accanto a Freuler. In attacco, probabile partenza dal 1’ per Castro, considerando i 90 minuti di Dallinga contro il Lille. Sulla trequarti, spazio a Odgaard per far rifiatare Ferguson, mentre a destra resta confermato Orsolini. Ndoye inizierà dalla panchina, con il ballottaggio tra Karlsson e Dominguez per completare l’attacco. In difesa, tornerà titolare Posch, affiancato da Beukema, Lucumì, e uno tra Mirana e Lykogiannis. Tra i pali ci sarà Skorupski.

Il Venezia, dopo la sconfitta contro il Lecce, arriva al match con il Bologna con diverse difficoltà e pressioni crescenti sul tecnico Eusebio Di Francesco, il cui futuro potrebbe dipendere dall’esito della gara. Zampano, operato alla mano, è indisponibile, così come Joronen e Andersen. Nicolussi Caviglia è in dubbio dopo un problema accusato nella rifinitura. La probabile formazione veneziana prevede un modulo 3-4-2-1 con Stankovic in porta, difesa composta da Idzes, Svoboda, e Sverko. Sugli esterni, salgono le quotazioni di Candela a destra e Ellertsson favorito su Haps a sinistra. In mediana, accanto a Duncan, potrebbe giocare uno tra Crnigoj e Doumbia, con Busio a supporto fra mediana e trequarti. Davanti, confermati Oristanio e Pohjanpalo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Crnigoj, Duncan, Ellertson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

