Bologna-Sassuolo: statistiche, numeri e quote aggiornate

Bologna e Sassuolo si preparano a scendere in campo per un derby emiliano che promette spettacolo e grande intensità. L’incontro, valido per la Serie A, si giocherà domenica alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara. Entrambe le formazioni cercano punti preziosi: i rossoblù vogliono ripartire dopo la delusione in Supercoppa Italiana, mentre i neroverdi puntano a risalire in classifica e avvicinarsi alla zona Europa.

Derby emiliano tra riscatto e ambizioni europee

Il contesto di Bologna-Sassuolo è segnato dal desiderio di riscatto per entrambe le squadre. Il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive, prima in Supercoppa contro il Napoli e poi in campionato contro la Juventus. La formazione guidata da Fabio Grosso vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico per continuare a inseguire l’obiettivo Champions League. Dall’altra parte, il Sassuolo arriva da una sconfitta interna contro il Torino e si trova nella parte centrale della classifica: una vittoria al Dall’Ara permetterebbe ai neroverdi di restare agganciati ai piani alti e rilanciare le proprie ambizioni stagionali. Questo derby emiliano, dunque, si preannuncia intenso e combattuto, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo.

Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento

L’analisi dei dati statistici e dei precedenti tra Bologna e Sassuolo evidenzia alcune tendenze interessanti:

, la media delle reti segnate a partita è di 2.80, segno di incontri spesso ricchi di gol. Entrambe le squadre propongono un gioco moderno, orientato all’attacco, e prediligono un calcio propositivo.

ha mostrato una maggiore solidità in casa, mentre il ha alternato buone prestazioni a qualche passo falso. Nel confronto diretto, nessuna delle due formazioni ha avuto finora un netto predominio, confermando l’equilibrio che caratterizza questa sfida.

Questi elementi rendono la partita incerta e aperta a diverse soluzioni, con il fattore campo che potrebbe giocare a favore dei rossoblù.

Quote principali: analisi dei mercati più rilevanti

Le quote offerte dai principali operatori mettono in evidenza alcune indicazioni degne di nota. Il successo del Bologna è la soluzione più accreditata, con una quota di 1.78 su Marathon Bet. Il pareggio è offerto a 3.70 da diversi bookmaker, mentre la vittoria del Sassuolo si attesta a 5.20 su Eurobet. Per quanto riguarda il mercato “Gol” (entrambe le squadre segnano), la quota oscilla tra 1.87 e 1.89, mentre il “No Gol” è a 1.91. Il mercato Over/Under 2.5 vede l’Under a 1.86 e l’Over a 2.00, suggerendo una leggera preferenza per una partita con meno di tre reti complessive.

Esito Quota migliore Vittoria Bologna 1.78 Pareggio 3.70 Vittoria Sassuolo 5.20 Over 2.5 2.00 Under 2.5 1.86 Gol (entrambe segnano) 1.89 No Gol 1.91

Per quanto riguarda i risultati esatti, l’1-0 per il Bologna è il più quotato a 6.50, seguito dall’1-1 a 7.25 e dal 2-1 a 9.00. Tra i marcatori, il nome di Ciro Immobile è il più atteso, nonostante giochi in un’altra squadra, dato che il Sassuolo è una delle sue vittime preferite con otto gol segnati; una sua marcatura, se fosse presente, sarebbe quotata a 2.75.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sul match

Alcuni numeri e curiosità arricchiscono l’analisi del derby:

La media gol di 2.80 nelle sfide tra Bologna e Sassuolo suggerisce che spesso le due squadre offrono partite vivaci e con reti da entrambe le parti.

e suggerisce che spesso le due squadre offrono partite vivaci e con reti da entrambe le parti. Il Sassuolo ha subito spesso gol da parte di attaccanti di spicco, come dimostrano i numeri di Immobile contro i neroverdi.

ha subito spesso gol da parte di attaccanti di spicco, come dimostrano i numeri di contro i neroverdi. Il Bologna negli ultimi incontri casalinghi ha mantenuto una discreta solidità difensiva, ma non sempre è riuscito a concretizzare le occasioni create.

Questi dati sottolineano l’imprevedibilità del match, con la possibilità di assistere a sviluppi interessanti sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

In conclusione, Bologna-Sassuolo si preannuncia come una sfida equilibrata e ricca di spunti, tra due squadre in cerca di riscatto e con ambizioni importanti. Le statistiche e le quote degli operatori sottolineano l’incertezza dell’incontro, mentre le tendenze numeriche promettono un match vivace che potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo minuto.