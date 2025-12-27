Bologna-Sassuolo: statistiche, numeri e quote aggiornate

Bologna e Sassuolo si preparano a scendere in campo per un derby emiliano che promette spettacolo e grande intensità. L’incontro, valido per la Serie A, si giocherà domenica alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara. Entrambe le formazioni cercano punti preziosi: i rossoblù vogliono ripartire dopo la delusione in Supercoppa Italiana, mentre i neroverdi puntano a risalire in classifica e avvicinarsi alla zona Europa.
Derby emiliano tra riscatto e ambizioni europee
Il contesto di Bologna-Sassuolo è segnato dal desiderio di riscatto per entrambe le squadre. Il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive, prima in Supercoppa contro il Napoli e poi in campionato contro la Juventus. La formazione guidata da Fabio Grosso vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico per continuare a inseguire l’obiettivo Champions League. Dall’altra parte, il Sassuolo arriva da una sconfitta interna contro il Torino e si trova nella parte centrale della classifica: una vittoria al Dall’Ara permetterebbe ai neroverdi di restare agganciati ai piani alti e rilanciare le proprie ambizioni stagionali. Questo derby emiliano, dunque, si preannuncia intenso e combattuto, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento
L’analisi dei dati statistici e dei precedenti tra Bologna e Sassuolo evidenzia alcune tendenze interessanti:
- Nei 20 precedenti in Serie A, la media delle reti segnate a partita è di 2.80, segno di incontri spesso ricchi di gol.
- Entrambe le squadre propongono un gioco moderno, orientato all’attacco, e prediligono un calcio propositivo.
- Il Bologna ha mostrato una maggiore solidità in casa, mentre il Sassuolo ha alternato buone prestazioni a qualche passo falso.
- Nel confronto diretto, nessuna delle due formazioni ha avuto finora un netto predominio, confermando l’equilibrio che caratterizza questa sfida.
Questi elementi rendono la partita incerta e aperta a diverse soluzioni, con il fattore campo che potrebbe giocare a favore dei rossoblù.
Quote principali: analisi dei mercati più rilevanti
Le quote offerte dai principali operatori mettono in evidenza alcune indicazioni degne di nota. Il successo del Bologna è la soluzione più accreditata, con una quota di 1.78 su Marathon Bet. Il pareggio è offerto a 3.70 da diversi bookmaker, mentre la vittoria del Sassuolo si attesta a 5.20 su Eurobet. Per quanto riguarda il mercato “Gol” (entrambe le squadre segnano), la quota oscilla tra 1.87 e 1.89, mentre il “No Gol” è a 1.91. Il mercato Over/Under 2.5 vede l’Under a 1.86 e l’Over a 2.00, suggerendo una leggera preferenza per una partita con meno di tre reti complessive.
|Esito
|Quota migliore
|Vittoria Bologna
|1.78
|Pareggio
|3.70
|Vittoria Sassuolo
|5.20
|Over 2.5
|2.00
|Under 2.5
|1.86
|Gol (entrambe segnano)
|1.89
|No Gol
|1.91
Per quanto riguarda i risultati esatti, l’1-0 per il Bologna è il più quotato a 6.50, seguito dall’1-1 a 7.25 e dal 2-1 a 9.00. Tra i marcatori, il nome di Ciro Immobile è il più atteso, nonostante giochi in un’altra squadra, dato che il Sassuolo è una delle sue vittime preferite con otto gol segnati; una sua marcatura, se fosse presente, sarebbe quotata a 2.75.
Tendenze numeriche e curiosità statistiche sul match
Alcuni numeri e curiosità arricchiscono l’analisi del derby:
- La media gol di 2.80 nelle sfide tra Bologna e Sassuolo suggerisce che spesso le due squadre offrono partite vivaci e con reti da entrambe le parti.
- Il Sassuolo ha subito spesso gol da parte di attaccanti di spicco, come dimostrano i numeri di Immobile contro i neroverdi.
- Il Bologna negli ultimi incontri casalinghi ha mantenuto una discreta solidità difensiva, ma non sempre è riuscito a concretizzare le occasioni create.
Questi dati sottolineano l’imprevedibilità del match, con la possibilità di assistere a sviluppi interessanti sia dal punto di vista offensivo che difensivo.
In conclusione, Bologna-Sassuolo si preannuncia come una sfida equilibrata e ricca di spunti, tra due squadre in cerca di riscatto e con ambizioni importanti. Le statistiche e le quote degli operatori sottolineano l’incertezza dell’incontro, mentre le tendenze numeriche promettono un match vivace che potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo minuto.