Bologna-Milan, Casini: "Recupero a febbraio, campo neutro non è nel regolamento"

Bologna-Milan a febbraio, questa la decisione della Lega serie A che ha comunicato per voce del presidente Lorenzo Casini. Ancora da definire la data esatta ma l’indicazione del numero uno della Serie A è chiara. Ricordiamo che la partita prevista sabato scorso era stata annullata, tra le polemiche, per via dell’alluvione che aveva colpito Bologna nei giorni precedenti.

Il presidente della #SerieA Lorenzo #Casini: «Bologna-Milan si recupera a febbraio: la data dipende dalle coppe». Ecco il calendario incrociato delle due squadre https://t.co/06lAu5P9RG — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) October 28, 2024

“Il recupero si giocherà a febbraio, la data esatta dipenderà dall’andamento delle squadre in Coppa Italia e Champions League”. Il presidente della Lega Serie A aggiunge: “Sulla vicenda abbiamo sentito commenti sensati e altri meno. C’è stata un’ordinanza di una pubblica autorità e questa non può essere disattesa del mondo dello sport, a tal riguardo c’è una giurisprudenza consolidata”.

Parlando a Radio Rai, Casini ha spiegato il motivo della mancata disputa del match su un campo neutro: “Un’ipotesi non prevista né dal nostro regolamento né dal nostro statuto ma che abbiamo provato a verificare con tempi strettissimi, visto che l’ordinanza di Bologna era di giovedì sera. Con neanche 24 ore a disposizione gli stadi disponibili avrebbero avuto una capienza molto inferiore al Dall’Ara, provocando altri disagi oltre agli spostamenti di tifosi e squadre. A tal proposito voglio ringraziare l’Empoli che aveva messo a disposizione lo stadio per provare questa strada ma alla fine abbiamo semplicemente seguito l’ordinanza e rinviato”.

