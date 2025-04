Bologna-Inter, le probabili formazioni: senza Thuram, c’è Correa con Lautaro

Bologna-Inter probabili formazioni del match valido per la trentatreesima giornata della Serie A in programma al “Dall’Ara” domani alle 18. La sfida tra la squadra di Italiano e la capolista si preannuncia intensa, con entrambe le compagini chiamate a confermare le proprie ambizioni in campionato. Da un lato i rossoblù cercano continuità in zona Europa, dall’altro i nerazzurri vogliono consolidare la vetta.

Bologna, occasione per Castro dal 1’

Per Thiago Motta, il match contro l’Inter potrebbe segnare il ritorno tra i titolari di Castro e Odgaard. Le assenze, però, pesano: ai già infortunati Calabria, Ferguson e Skorupski, si è aggiunto anche Casale.

In porta ci sarà quindi Ravaglia, protetto dalla coppia centrale Beukema-Lucumì, con Miranda e Holm sulle corsie difensive. A centrocampo confermata la mediana con Freuler e Pobega, mentre in avanti spazio a Odgaard, Orsolini, Ndoye e Castro, in un modulo che lascia intendere soluzioni dinamiche sulla trequarti.

Inter, ancora out Dumfries, Zielinski e Thuram

In casa nerazzurra, Simone Inzaghi deve ancora rinunciare a Dumfries, Zielinski e Thuram. L’olandese potrebbe tornare con la Roma, il polacco necessita ancora di qualche giorno, mentre per l’attaccante francese i tempi sono più incerti.

Pochi i dubbi in difesa: davanti a Sommer ci sarà il terzetto formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni, Darmian è favorito a destra, mentre a sinistra dovrebbe esserci Carlos Augusto al posto di Dimarco.

In mezzo al campo, Frattesi insidia i titolari, ma dovrebbero partire dal 1′ Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu in regia. In attacco, senza Arnautovic al meglio, sarà ancora Correa ad affiancare Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro.

