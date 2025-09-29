Bodo/Glimt-Tottenham: statistiche e quote aggiornate Champions

La sfida tra Bodo/Glimt e Tottenham, valida per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026, si svolgerà il 30 settembre alle 21:00 presso l’Aspmyra Stadion di Bodø, in Norvegia. Questo incontro attira l’attenzione non solo per il valore delle squadre in campo, ma anche per l’equilibrio evidenziato dalle statistiche e dalle quote offerte dai bookmaker, che lasciano spazio a possibili sorprese.
Un confronto internazionale ricco di spunti e protagonisti
Il match tra Bodo/Glimt e Tottenham rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni: i norvegesi puntano a sfruttare il fattore campo e la spinta dei tifosi per mettere in difficoltà una delle big inglesi, mentre gli Spurs cercano punti preziosi in ottica qualificazione. Le probabili formazioni vedono il Bodo/Glimt schierato con un 4-3-3, guidato da Khaikin in porta e con Hauge e Høgh tra i principali terminali offensivi. Il Tottenham invece si affida al 4-2-3-1, con Vicario tra i pali, una solida difesa e un centrocampo dinamico in cui spiccano Simons e Bentancur, supportando in avanti Richarlison.Tra i giocatori più attesi, per i padroni di casa spiccano Jens Petter Hauge, autore di 3 assist in 220 minuti di gioco, e Kasper Høgh, già a segno in questa edizione. Tra gli inglesi riflettori puntati su Xavier Simons, giovane talento capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva, e su Mohammed Kudus, protagonista con un rating di 7.9 nell’ultima uscita europea.
Numeri a confronto: forma recente e rendimento dei protagonisti
Analizzando le statistiche delle prime partite della fase a gironi, emergono alcuni dati significativi:
- Bodo/Glimt ha raccolto un pareggio nella prima giornata, mostrando solidità ma anche difficoltà nel finalizzare.
- Tottenham ha invece vinto la sua gara d’esordio, confermandosi formazione capace di imporsi anche fuori casa.
- Hauge (Bodo/Glimt): 3 assist, rating 7.33, protagonista nel gioco offensivo.
- Høgh (Bodo/Glimt): 1 gol nelle prime tre gare, fisicità e presenza costante.
- Simons (Tottenham): 2 dribbling riusciti, 3 intercettazioni, media voto 6.3.
- Bentancur (Tottenham): 49 passaggi, precisione del 43%, fondamentale in cabina di regia.
- Kudus (Tottenham): rating 7.9, prestazione convincente e potenziale decisivo.
Il cammino europeo delle due squadre vede il Tottenham leggermente favorito grazie anche all’esperienza internazionale dei suoi uomini chiave, ma il Bodo/Glimt ha dimostrato di essere avversario ostico soprattutto tra le mura amiche.
Quote principali: leggero favore per gli Spurs secondo i bookmaker
I principali operatori di scommesse propongono quote che riflettono il sostanziale equilibrio del match, pur assegnando un piccolo vantaggio al Tottenham. Ecco una tabella riepilogativa delle quote più rilevanti:
|Esito
|William Hill
|Bet365
|Vittoria Bodo/Glimt
|3.10
|3.30
|Pareggio
|3.60
|3.60
|Vittoria Tottenham
|2.10
|2.10
Come risulta dalla tabella, la vittoria degli Spurs è quotata a 2.10 da entrambi i principali bookmaker, mentre un successo del Bodo/Glimt paga tra 3.10 e 3.30. Il pareggio si attesta a 3.60, indicando che anche un risultato di equilibrio non è affatto da escludere.
Curiosità e tendenze: i numeri da tenere d’occhio
Alcuni dati statistici e curiosità rendono questa sfida ancora più interessante per gli appassionati:
- Il Bodo/Glimt è imbattuto in casa nelle ultime 5 partite europee disputate all’Aspmyra Stadion.
- Hauge si è segnalato come uno degli assistman migliori della competizione nelle prime due giornate.
- Il Tottenham ha segnato almeno 2 gol in ciascuna delle ultime 4 trasferte europee.
- Entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno una rete nelle ultime 3 rispettive partite di Champions.
Tali numeri suggeriscono una partita potenzialmente ricca di emozioni e gol, con diversi protagonisti pronti a lasciare il segno.
In sintesi, Bodo/Glimt e Tottenham si preparano a una sfida dal grande valore statistico e con quote che lasciano aperte tutte le possibilità. L’equilibrio tra i due team, unito alle curiosità numeriche e alle prestazioni dei singoli, rende questo match uno dei più attesi del turno europeo.