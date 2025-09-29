Vai al contenuto
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 50€

T&C su netbet.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO

Bodo/Glimt-Tottenham: statistiche e quote aggiornate Champions

La sfida tra Bodo/Glimt e Tottenham, valida per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026, si svolgerà il 30 settembre alle 21:00 presso l’Aspmyra Stadion di Bodø, in Norvegia. Questo incontro attira l’attenzione non solo per il valore delle squadre in campo, ma anche per l’equilibrio evidenziato dalle statistiche e dalle quote offerte dai bookmaker, che lasciano spazio a possibili sorprese.

Un confronto internazionale ricco di spunti e protagonisti

Il match tra Bodo/Glimt e Tottenham rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni: i norvegesi puntano a sfruttare il fattore campo e la spinta dei tifosi per mettere in difficoltà una delle big inglesi, mentre gli Spurs cercano punti preziosi in ottica qualificazione. Le probabili formazioni vedono il Bodo/Glimt schierato con un 4-3-3, guidato da Khaikin in porta e con Hauge e Høgh tra i principali terminali offensivi. Il Tottenham invece si affida al 4-2-3-1, con Vicario tra i pali, una solida difesa e un centrocampo dinamico in cui spiccano Simons e Bentancur, supportando in avanti Richarlison.Tra i giocatori più attesi, per i padroni di casa spiccano Jens Petter Hauge, autore di 3 assist in 220 minuti di gioco, e Kasper Høgh, già a segno in questa edizione. Tra gli inglesi riflettori puntati su Xavier Simons, giovane talento capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva, e su Mohammed Kudus, protagonista con un rating di 7.9 nell’ultima uscita europea.

Bonus di Benvenuto

Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

 VAI AL SITO
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

 VAI AL SITO
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

 VAI AL SITO
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

 VAI AL SITO
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

 VAI AL SITO
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

 VAI AL SITO
Fino a 50€

T&C su netbet.it

 VAI AL SITO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate

Numeri a confronto: forma recente e rendimento dei protagonisti

Analizzando le statistiche delle prime partite della fase a gironi, emergono alcuni dati significativi:

  • Bodo/Glimt ha raccolto un pareggio nella prima giornata, mostrando solidità ma anche difficoltà nel finalizzare.
  • Tottenham ha invece vinto la sua gara d’esordio, confermandosi formazione capace di imporsi anche fuori casa.
  • Hauge (Bodo/Glimt): 3 assist, rating 7.33, protagonista nel gioco offensivo.
  • Høgh (Bodo/Glimt): 1 gol nelle prime tre gare, fisicità e presenza costante.
  • Simons (Tottenham): 2 dribbling riusciti, 3 intercettazioni, media voto 6.3.
  • Bentancur (Tottenham): 49 passaggi, precisione del 43%, fondamentale in cabina di regia.
  • Kudus (Tottenham): rating 7.9, prestazione convincente e potenziale decisivo.

Il cammino europeo delle due squadre vede il Tottenham leggermente favorito grazie anche all’esperienza internazionale dei suoi uomini chiave, ma il Bodo/Glimt ha dimostrato di essere avversario ostico soprattutto tra le mura amiche.

Quote principali: leggero favore per gli Spurs secondo i bookmaker

I principali operatori di scommesse propongono quote che riflettono il sostanziale equilibrio del match, pur assegnando un piccolo vantaggio al Tottenham. Ecco una tabella riepilogativa delle quote più rilevanti:

Esito William Hill Bet365
Vittoria Bodo/Glimt 3.10 3.30
Pareggio 3.60 3.60
Vittoria Tottenham 2.10 2.10

Come risulta dalla tabella, la vittoria degli Spurs è quotata a 2.10 da entrambi i principali bookmaker, mentre un successo del Bodo/Glimt paga tra 3.10 e 3.30. Il pareggio si attesta a 3.60, indicando che anche un risultato di equilibrio non è affatto da escludere.

Curiosità e tendenze: i numeri da tenere d’occhio

Alcuni dati statistici e curiosità rendono questa sfida ancora più interessante per gli appassionati:

  • Il Bodo/Glimt è imbattuto in casa nelle ultime 5 partite europee disputate all’Aspmyra Stadion.
  • Hauge si è segnalato come uno degli assistman migliori della competizione nelle prime due giornate.
  • Il Tottenham ha segnato almeno 2 gol in ciascuna delle ultime 4 trasferte europee.
  • Entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno una rete nelle ultime 3 rispettive partite di Champions.

Tali numeri suggeriscono una partita potenzialmente ricca di emozioni e gol, con diversi protagonisti pronti a lasciare il segno.

In sintesi, Bodo/Glimt e Tottenham si preparano a una sfida dal grande valore statistico e con quote che lasciano aperte tutte le possibilità. L’equilibrio tra i due team, unito alle curiosità numeriche e alle prestazioni dei singoli, rende questo match uno dei più attesi del turno europeo.

Argomenti

Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 50€

T&C su netbet.it

VAI AL SITO

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO