Bodo/Glimt-Tottenham: statistiche e quote aggiornate Champions

La sfida tra Bodo/Glimt e Tottenham, valida per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026, si svolgerà il 30 settembre alle 21:00 presso l’Aspmyra Stadion di Bodø, in Norvegia. Questo incontro attira l’attenzione non solo per il valore delle squadre in campo, ma anche per l’equilibrio evidenziato dalle statistiche e dalle quote offerte dai bookmaker, che lasciano spazio a possibili sorprese.

Un confronto internazionale ricco di spunti e protagonisti

Il match tra Bodo/Glimt e Tottenham rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni: i norvegesi puntano a sfruttare il fattore campo e la spinta dei tifosi per mettere in difficoltà una delle big inglesi, mentre gli Spurs cercano punti preziosi in ottica qualificazione. Le probabili formazioni vedono il Bodo/Glimt schierato con un 4-3-3, guidato da Khaikin in porta e con Hauge e Høgh tra i principali terminali offensivi. Il Tottenham invece si affida al 4-2-3-1, con Vicario tra i pali, una solida difesa e un centrocampo dinamico in cui spiccano Simons e Bentancur, supportando in avanti Richarlison.Tra i giocatori più attesi, per i padroni di casa spiccano Jens Petter Hauge, autore di 3 assist in 220 minuti di gioco, e Kasper Høgh, già a segno in questa edizione. Tra gli inglesi riflettori puntati su Xavier Simons, giovane talento capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva, e su Mohammed Kudus, protagonista con un rating di 7.9 nell’ultima uscita europea.

Numeri a confronto: forma recente e rendimento dei protagonisti

Analizzando le statistiche delle prime partite della fase a gironi, emergono alcuni dati significativi:

Bodo/Glimt ha raccolto un pareggio nella prima giornata, mostrando solidità ma anche difficoltà nel finalizzare.

ha raccolto un pareggio nella prima giornata, mostrando solidità ma anche difficoltà nel finalizzare. Tottenham ha invece vinto la sua gara d’esordio, confermandosi formazione capace di imporsi anche fuori casa.

ha invece vinto la sua gara d’esordio, confermandosi formazione capace di imporsi anche fuori casa. Hauge (Bodo/Glimt): 3 assist, rating 7.33, protagonista nel gioco offensivo.

(Bodo/Glimt): 3 assist, rating 7.33, protagonista nel gioco offensivo. Høgh (Bodo/Glimt): 1 gol nelle prime tre gare, fisicità e presenza costante.

(Bodo/Glimt): 1 gol nelle prime tre gare, fisicità e presenza costante. Simons (Tottenham): 2 dribbling riusciti, 3 intercettazioni, media voto 6.3.

(Tottenham): 2 dribbling riusciti, 3 intercettazioni, media voto 6.3. Bentancur (Tottenham): 49 passaggi, precisione del 43%, fondamentale in cabina di regia.

(Tottenham): 49 passaggi, precisione del 43%, fondamentale in cabina di regia. Kudus (Tottenham): rating 7.9, prestazione convincente e potenziale decisivo.

Il cammino europeo delle due squadre vede il Tottenham leggermente favorito grazie anche all’esperienza internazionale dei suoi uomini chiave, ma il Bodo/Glimt ha dimostrato di essere avversario ostico soprattutto tra le mura amiche.

Quote principali: leggero favore per gli Spurs secondo i bookmaker

I principali operatori di scommesse propongono quote che riflettono il sostanziale equilibrio del match, pur assegnando un piccolo vantaggio al Tottenham. Ecco una tabella riepilogativa delle quote più rilevanti:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Bodo/Glimt 3.10 3.30 Pareggio 3.60 3.60 Vittoria Tottenham 2.10 2.10

Come risulta dalla tabella, la vittoria degli Spurs è quotata a 2.10 da entrambi i principali bookmaker, mentre un successo del Bodo/Glimt paga tra 3.10 e 3.30. Il pareggio si attesta a 3.60, indicando che anche un risultato di equilibrio non è affatto da escludere.

Curiosità e tendenze: i numeri da tenere d’occhio

Alcuni dati statistici e curiosità rendono questa sfida ancora più interessante per gli appassionati:

Il Bodo/Glimt è imbattuto in casa nelle ultime 5 partite europee disputate all’ Aspmyra Stadion .

è imbattuto in casa nelle ultime 5 partite europee disputate all’ . Hauge si è segnalato come uno degli assistman migliori della competizione nelle prime due giornate.

si è segnalato come uno degli assistman migliori della competizione nelle prime due giornate. Il Tottenham ha segnato almeno 2 gol in ciascuna delle ultime 4 trasferte europee.

ha segnato almeno 2 gol in ciascuna delle ultime 4 trasferte europee. Entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno una rete nelle ultime 3 rispettive partite di Champions.

Tali numeri suggeriscono una partita potenzialmente ricca di emozioni e gol, con diversi protagonisti pronti a lasciare il segno.

In sintesi, Bodo/Glimt e Tottenham si preparano a una sfida dal grande valore statistico e con quote che lasciano aperte tutte le possibilità. L’equilibrio tra i due team, unito alle curiosità numeriche e alle prestazioni dei singoli, rende questo match uno dei più attesi del turno europeo.