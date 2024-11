Bevono shot gratis e si sentono male, sei turisti morti: la strage durante la vacanza

Sei giovani turisti sono morti mentre erano in vacanza. L’ultima vittima aveva soli 19 anni ed è deceduto dopo 10 giorni di coma. Secondo le autorità locali, che stanno indagando sulla vicenda, i sei malcapitati sarebbero morti tutti per la stessa: avvelenamento. Cos’è successo alle povere vittime mentre si trovavano in vacanza? (Continua dopo le foto)

Chi sono le vittime

L’ultima vittima è una turista australiana, Holly Bowles, 19 anni, morta in ospedale a Bangkok dopo 10 giorni in coma. Pochi giorni prima è morta anche la sua amica, Bianca Jones: anche lei aveva 19 anni. Morto anche un ragazzo inglese, Simone White, avvocato di 28 anni del Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. Le altre vittime, se confermate, sarebbero un uomo di nazionalità statunitense di cui non è stata resa nota l’identità, e due donne danesi, di 19 e 20 anni. Ma ci sono anche altri turisti che sono stati ricoverati in ospedale, tra cui almeno sei cittadini britannici. Cosa è successo? (Continua dopo le foto)

Laos, 6 turisti morti: sospetto avvelenamento da metanolo

La tragedia è accaduta in Laos. Tutte le vittime, due danesi, due australiane, un americano e un cittadino britannico, soggiornavano a Vang Vieng. Secondo le autorità locali, i giovani sarebbero morti dopo aver consumato delle bevande contaminate da metanolo. Secondo quanto riferito dalle autorità thailandesi, che si sono occupate delle cure di una delle vittime, Bianca Jones, la ragazza è morta per “gonfiore cerebrale dovuto agli alti livelli di metanolo riscontrati nel suo sistema”. Cos’è il metanolo?

