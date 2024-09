Varie. Besana Brianza, crolla muro sulla ferrovia – Il Nord Italia in queste ore è stato colpito da un’ondata di maltempo che ha provocato numerosi disagi. Dalla serata di ieri, i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi, tra cui il soccorso di tre famiglie rimaste isolate nelle loro abitazioni. Le condizioni meteorologiche avverse hanno inoltre causato il cedimento di un muro lungo la linea ferroviaria, obbligando i soccorritori a far evacuare 60 passeggeri da un treno fermo a causa dello spaventoso incidente. (Continua a leggere dopo le foto)

Crolla muro sulla ferrovia a Besana Brianza: 60 persone evacuate

Besana Brianza – Le province di Monza e Lecco sono state duramente colpite dal maltempo nella serata di ieri, con forti piogge che hanno provocato numerose criticità. I vigili del fuoco sono stati impegnati in vari interventi a causa delle esondazioni e degli allagamenti, in particolare a Triuggio, nel Monzese, dove l’esondazione del Rio Brovada, un affluente del fiume Lambro, ha creato situazioni di emergenza. Tre famiglie, rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni a causa dell’acqua alta, sono state soccorse dai pompieri che hanno garantito la loro messa in sicurezza.

Anche la provincia di Lecco ha subito pesanti conseguenze a seguito delle intense precipitazioni. A Molteno, alcune abitazioni sono state interessate dagli allagamenti, costringendo le squadre di emergenza a intervenire tempestivamente. Nonostante i numerosi disagi, fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Il maltempo ha continuato a imperversare nella zona durante la notte, provocando disagi alla circolazione stradale e rischi di frane nelle aree più critiche. Le autorità locali hanno invitato i cittadini alla massima prudenza, in particolare nelle vicinanze di corsi d’acqua e aree soggette a smottamenti. Sono previsti ulteriori peggioramenti delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, motivo per cui la Protezione Civile è stata mobilitata per monitorare la situazione e prevenire ulteriori danni.

