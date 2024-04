Berrettini vince a Marrakech nel torneo ATP 250 sulla terra battuta: il tennista romano torna a vincere un torneo dopo 2 anni e rientra nella top 100 del ranking mondiale. Tornato recentemente in campo dopo più di 7 mesi di assenza, Matteo Berrettini trionfa nel torneo ATP 250 di Marrakech, sconfiggendo in finale Roberto Carballes Baena con un punteggio di 7-5, 6-2. Berrettini ha annullato sette palle break su otto al campione uscente spagnolo.

Questa vittoria segna l’ottavo titolo in carriera per il tennista italiano, il primo dopo due anni di astinenza, dall’ultimo trionfo al Queen’s nel 2022, il primo su superficie non erbosa dal torneo di Belgrado nel 2021. A partire da lunedì, Berrettini tornerà a essere classificato tra i primi 100 giocatori del mondo, posizionandosi al numero 84. Nella prossima settimana sarà impegnato nel Masters 1000 di Montecarlo, ricevendo una wild card. Il terribile infortunio alla caviglia subito a New York è ormai un ricordo lontano.