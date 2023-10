Bennacer torna a Milanello: ecco sarà recuperato

Ismael Bennacer, il mediano algerino del Milan, lunedì tornerà a Milanello per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a operarsi. Il giocatore ha ricevuto una calorosa accoglienza dai suoi compagni di squadra e dallo staff tecnico, ma il suo recupero sarà ancora lungo e difficile.

Bennacer si era infortunato nel derby di andata di Champions League contro l’Inter, subendo una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco. L’operazione, eseguita il 23 maggio 2023, era andata bene, ma i tempi di recupero sono stimati tra i 5 e i 6 mesi. Il Milan dovrà quindi decidere se inserirlo nelle liste UEFA, visto che salterà sicuramente i primi incontri di Champions League. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ismael Bennacer posa in campo prima del derby europeo contro l’Inter

Bennacer potrebbe tornare in campo anche sul finale del 2023 o inizio 2024, a seconda dell’evoluzione della sua riabilitazione. Lo staff medico del Milan non vorrà correre rischi e forzare la mano per evitare complicazioni o ricadute. Il centrocampista dovrà seguire un programma personalizzato e graduale per recuperare la forma fisica e la fiducia.

Il ritorno del regista perfetto per Pioli

Bennacer è un elemento fondamentale per il gioco del Milan di Stefano Pioli, che lo aspetta con ansia. Il giocatore ha dimostrato grande qualità e personalità nella scorsa stagione, contribuendo alla qualificazione in Champions League. Il suo ritorno sarà una grande notizia per i tifosi rossoneri, che sperano di rivederlo presto sul campo.