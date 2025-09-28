Benevento-Trapani: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Benevento e Trapani si preparano ad affrontarsi in una delle sfide più interessanti della settima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 28 settembre alle ore 15:00 presso lo stadio Ciro Vigorito. La partita richiama l’attenzione degli appassionati sia per la posizione in classifica delle due squadre che per l’importanza dei dati statistici e delle quote offerte dai principali operatori. L’incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa puntano a consolidare il loro piazzamento nei piani alti, mentre i siciliani cercano il riscatto dopo un avvio di stagione complicato.

Analisi dell’evento: Benevento e Trapani a confronto in Serie C

Il match tra Benevento e Trapani si svolge in un momento chiave della stagione. I sanniti, allenati da Gaetano Auteri, arrivano alla sfida con 13 punti frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, posizionandosi al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Salernitana. La formazione campana si è distinta per solidità difensiva, con soli 5 gol subiti e ben 11 segnati, mostrando particolare efficacia nelle partite casalinghe.

Il Trapani, guidato da Salvatore Aronica, ha invece dovuto fare i conti con una penalizzazione di 12 punti (8 già scontati) e una certa difficoltà a trovare la via della vittoria. I granata si trovano nelle zone basse della classifica, ma la loro retroguardia ha concesso appena 3 reti nelle prime sei giornate, a fronte però di una produzione offensiva non sempre all’altezza delle aspettative.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento delle squadre

Benevento : 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta nelle prime sei giornate.

: 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta nelle prime sei giornate. Rendimento casalingo impeccabile: nessun gol subito tra le mura del Ciro Vigorito .

. Media realizzativa di quasi 2 gol a partita (11 gol segnati).

Trapani : penalizzazione in classifica, ma una sola sconfitta nelle ultime quattro gare.

: penalizzazione in classifica, ma una sola sconfitta nelle ultime quattro gare. Difesa solida (solo 3 reti subite), ma fatica a concretizzare: due pareggi consecutivi per 1-1 contro Altamura e Catania.

Negli ultimi turni, il Benevento ha pareggiato 2-2 contro il Picerno, mancando l’aggancio alla vetta, mentre il Trapani viene da due pareggi consecutivi, mostrando compattezza ma poca incisività offensiva.

Quote principali disponibili per il match

Le principali agenzie di scommesse, come Snai, propongono le seguenti quote per l’esito finale:

Segno Quota 1 (vittoria Benevento) 1,60 X (pareggio) 3,55 2 (vittoria Trapani) 4,90

Questi valori indicano un chiaro favore per il Benevento, dato il rendimento interno e la posizione in classifica. Il Trapani, nonostante la solidità difensiva, viene considerato sfavorito, soprattutto a causa delle difficoltà offensive e della penalizzazione che ne condiziona il morale e la classifica.

Tendenze utili e curiosità numeriche dal confronto

Il Benevento ha mantenuto la porta inviolata in tutte le partite casalinghe di questo avvio di stagione.

ha mantenuto la porta inviolata in tutte le partite casalinghe di questo avvio di stagione. La squadra di Auteri ha segnato almeno due reti in quattro delle ultime sei gare.

ha segnato almeno due reti in quattro delle ultime sei gare. Nonostante la posizione in classifica, il Trapani vanta una delle migliori difese del torneo, ma ha segnato meno di un gol a partita.

vanta una delle migliori difese del torneo, ma ha segnato meno di un gol a partita. Entrambe le squadre sono reduci da pareggi nell’ultimo turno, segno di un momento di equilibrio ma anche di qualche difficoltà nel concretizzare le occasioni.

In sintesi, la sfida tra Benevento e Trapani mette di fronte due realtà con obiettivi diversi ma legate da un comune denominatore: la ricerca di punti preziosi per i rispettivi traguardi. Le statistiche e le quote evidenziano il ruolo di favorito dei padroni di casa, ma il calcio spesso riserva sorprese, come dimostrano i trend recenti e la solidità difensiva degli ospiti.