Belen Rodriguez, le prime notizie dall'ospedale sul padre ferito. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina, rimasto coinvolto in un grave incidente nella mattinata di giovedì 5 dicembre a Gallarate. Quali sono le sue condizioni dopo il ricovero.

Gustavo Rodriguez ferito in un incendio

Gustavo Rodriguez, 65 anni, è rimasto gravemente ferito in un incendio all'interno di un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Secondo quanto riporta il "Corriere della Sera", il padre di Belen avrebbe subito ustioni di secondo grado al volto e alle braccia ed sarebbe stato ricoverato in codice rosso.

La dinamica dell’incidente

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma sembrerebbe che l’incidente sia stato di natura accidentale. Le immagini diffuse dopo l’incidente mostrano il capannone distrutto con gli interni carbonizzati dalle fiamme. Secondo quanto trapela dai primi rilievi, Gustavo Rodriguez stava utilizzando un’area di deposito in un capannone condiviso con altre attività produttive quando è stato investito da una fiammata che ha colpito la parte alta del corpo lasciandolo gravemente ustionato.

