Basket Serie A Reggio Emilia Olimpia Milano stasera. L’UNAHOTELS Reggio Emilia si appresta a fronteggiare stasera l’EA7 Emporio Armani Milano in una sfida cruciale per la 25ª giornata del campionato di basket. Con due vittorie consecutive alle spalle, la squadra guidata da Michele Vitali è determinata a ottenere il terzo successo di fila.

“Domenica scorsa a Pesaro abbiamo disputato una partita solida; vincere in trasferta era uno degli obiettivi prefissati e siamo riusciti a giocare bene per l’intera durata dei 40 minuti. Ora ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo preparato attentamente la sfida contro Milano. Sappiamo di dover affrontare una partita difficile e fisica contro una squadra di grande calibro. Daremo il massimo, siamo carichi e non vediamo l’ora che il fischio d’inizio suoni.”, ha dichiarato a SportMediaset il capitano degli emiliani.