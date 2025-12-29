Home | Basket LBA, Brescia piega Venezia e torna sola in vetta

LBA, è un ritorno alla vittoria dolcissimo quello che centra Brescia nella 13ª giornata della Serie A di basket. Al PalaLeonessa A2A la Germani supera Venezia 104-93 nel big match di giornata, sale a 22 punti e si riprende la vetta solitaria della classifica. Ora toccherà a Bologna rispondere nel Monday Night di Trieste per provare a riagganciare i lombardi.

Avvio equilibrato ma con la Reyer più aggressiva in difesa nei primi minuti. Poi Brescia cambia passo: Rivers e soprattutto Bilan prendono in mano l’attacco, permettendo alla squadra di Cotelli di chiudere il primo quarto avanti 25-18. Nel secondo periodo la Germani alza ulteriormente i giri del motore, tocca il +20 e va all’intervallo sul 54-42, dando la sensazione di avere il controllo della gara.

Al rientro, però, Venezia si aggrappa a un Wiltjer semplicemente incontenibile. I suoi canestri riaprono tutto: l’Umana risale fino al -2, 75-73 a dieci minuti dalla fine, rimettendo completamente in discussione il match.

Nel quarto conclusivo Brescia ritrova lucidità e fisicità. Mobio e Burnell alimentano il nuovo strappo, mentre Bilan chiude una prova da leader con 21 punti e 6 rimbalzi. Venezia lotta fino in fondo, spinta dai 34 punti di Wiltjer, ma deve arrendersi sul 104-93 finale. La Germani sale così a 22 punti, Venezia resta ferma a 18.

A Treviso non bastano i 30 punti di Weber e i 20 di Torresani: la Nutribullet cade in casa contro Sassari, che vince 92-89 con Johnson, McGlynn e Pullen tutti a quota 17. Quinta vittoria stagionale per la Dinamo.

Reggio Emilia non sfrutta il passo falso dei sardi e si arrende 81-67 a Tortona, trascinata dai 20 punti di Vital, al nono successo in campionato. Continua il momento complicato di Trapani, battuta in casa da Varese 95-88 con un decisivo Iroegbu in doppia doppia da 17 punti e 11 assist.

Chiude il programma Napoli-Cantù: dopo un’interruzione per il cedimento di un canestro in seguito a una schiacciata di Basile, i partenopei controllano e vincono 98-86, guidati da un super Mitrou-Long con 20 punti e 10 assist.

Leggi anche: