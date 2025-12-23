Basket LBA: la Virtus Bologna vince e aggancia Brescia in vetta alla Serie A

La Virtus Bologna conferma il suo stato di forma e si prende lo scontro al vertice battendo la Germani Brescia 86-76 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, agganciando i lombardi a 20 punti, con un record di 10-2.

Il match inizia in equilibrio: Brescia conduce di poco a fine primo quarto, 21-18, ma nella seconda frazione i campioni d’Italia in carica accelerano, chiudendo il secondo periodo 23-17 e il terzo 25-15, con un parziale decisivo che fissa il vantaggio sul +13 (66-53) a dieci minuti dalla sirena finale.

La Germani prova a reagire, riuscendo al massimo a portarsi sul -9 a 1’46” dalla fine, ma Bologna gestisce il vantaggio e porta a casa una vittoria fondamentale.

Decisivi per la Virtus sono stati Alessandro Pajola, autore di 17 punti, e Carsen Edwards, che ne ha messi a referto 16. Completano il podio dei marcatori Hackett con 10 punti. Per Brescia, non bastano i 20 di Amedeo Della Valle, i 19 di Burnell e i 13 di Bilan, con Massinburg che aggiunge 10 punti.

Con questo successo, la Virtus Bologna si riprende la vetta della Serie A, tornando a condividere la leadership con Brescia, in attesa dei prossimi scontri per consolidare la posizione nella corsa al titolo.

