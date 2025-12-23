Inter, paradosso Martinez: gioca bene ma il club pensa già al futuro portiere

Josep Martinez continua a dare certezze tra i pali, ma l’Inter guarda già alla prossima estate per rinforzare il ruolo di portiere. Lo spagnolo, vice Sommer dal suo arrivo un anno e mezzo fa, ha saputo rispondere presente in momenti delicati e match decisivi, ma la sensazione è che a giugno la sua posizione potrebbe nuovamente cambiare.

Il ruolo del portiere non perdona errori: ogni minimo passo falso può costare una rete o perfino una partita. Martinez lo sa bene. Giocatore riservato e timido, ha dovuto affrontare anche un dramma personale, con il terribile incidente stradale di ottobre in cui ha perso la vita un 81enne in carrozzina. L’agente Sergio Barila ha commentato: “Quanto accaduto a ottobre è una tragedia personale molto spiacevole ed è difficile da superare per chiunque. Josep però è sempre pronto ad aiutare la squadra quando il suo allenatore lo manda in campo”.

In campo, Martinez ha saputo rispondere presente: dalla semifinale di Supercoppa contro il Bologna fino al match scudetto contro il Napoli al Maradona, il portiere spagnolo ha sempre offerto sicurezza al reparto senza mai macchiarsi di errori pesanti. Le ottime prestazioni hanno convinto anche i tifosi: alcuni auspicavano il sorpasso su Sommer, complici anche le incertezze del titolare svizzero.

Nonostante le certezze garantite da Martinez, l’Inter non esclude l’arrivo di un nuovo portiere nella prossima estate. Sommer sembra destinato all’addio, e la dirigenza, guidata da Piero Ausilio, sta già monitorando il mercato.

I nomi sul taccuino spaziano dal sogno difficile per costi, Mile Svilar della Roma, a profili più abbordabili come Noah Atubolu del Friburgo, giovane portiere nel giro della nazionale tedesca, ed Elia Caprile, in crescita nella Serie A di questa stagione. Anche Guglielmo Vicario del Tottenham è seguito, seppur con profilo complesso per prezzo e disponibilità.

In sintesi, Martinez rimane un punto di riferimento affidabile per l’Inter, ma il futuro dei pali nerazzurri sembra già scritto: a giugno la squadra potrebbe cambiare nuovamente volto in porta, con l’ombra di Svilar come grande sogno estivo.

