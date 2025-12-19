Eurolega, l’Olimpia Milano cede al Fenerbahce: i turchi passano all’Allianz Cloud

L’Olimpia Milano interrompe la mini-striscia di vittorie consecutive in Eurolega, cedendo 87-72 al Fenerbahce Beko nel diciassettesimo turno. Una partita in cui i biancorossi hanno provato a rientrare, ma sono crollati nel quarto periodo, permettendo ai turchi di conquistare il decimo successo stagionale in quindici gare giocate.
L’avvio vede Milano restare a contatto nei primi minuti, ma Horton-Tucker trascina il Fenerbahce con grande efficacia, portando gli ospiti sul 19-11 già alla prima pausa breve. L’Olimpia prova a reagire con Brooks e Shields, ma due triple consecutive di Colson ampliano il divario. All’intervallo il punteggio recita 40-32 per i turchi, con Milano costretta a inseguire.
Dopo la pausa lunga, Milano mostra segnali di ripresa: LeDay entra in ritmo e inizia a trovare canestri importanti, mentre Shields realizza due triple consecutive che riportano i padroni di casa a -1. La reazione però non basta: Horton-Tucker e Boston Jr. guidano l’allungo finale del Fenerbahce, chiudendo la partita con il punteggio di 87-72.
Per Milano si tratta dell’ottava sconfitta stagionale in Eurolega, mentre il Fenerbahce raggiunge la decima vittoria in sedici gare, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica. L’Olimpia dovrà ritrovare continuità e concretezza per mantenere vive le ambizioni di playoff.
