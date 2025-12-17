I New York Knicks vincono la Nba Cup 2025 battendo i San Antonio Spurs

A Las Vegas, i New York Knicks si aggiudicano la Nba Cup 2025, imponendosi in finale 124-113 contro i San Antonio Spurs. Dopo tre quarti equilibrati, i Knicks hanno trovato il break decisivo negli ultimi minuti, trascinati da OG Anunoby, autore di 28 punti, e Jalen Brunson, che ne ha segnati 25.

L’#NBA Cup ha detto che New York è pronta a vincere subito. Ma anche che San Antonio è la squadra del futuro…



Trovate la mia analisi nelle vostre mail col nuovo NBA Insider e online su ⁦@Gazzetta_it⁩ ⬇️ https://t.co/6TxG67KMzZ — Davide Chinellato (@dchinellato) December 17, 2025

Importante anche il contributo di Karl-Anthony Towns, che ha chiuso con 16 punti e 11 rimbalzi nonostante un infortunio al polpaccio che ne ha limitato il minutaggio. La squadra di New York ha costruito il successo dominando sotto canestro, con un netto 59-42 nei rimbalzi totali.

Questa è la terza edizione della Nba Cup, dopo i trionfi dei Los Angeles Lakers nel 2023 e dei Milwaukee Bucks nel 2024. Ogni giocatore dei Knicks vincitori riceverà un premio extra di 318.560 dollari per il conseguimento del trofeo, confermando l’importanza economica e simbolica del successo.

Con questo successo, i Knicks consolidano il loro status nella lega e chiudono la stagione della Nba Cup con una prestazione convincente sia in attacco che in difesa.

