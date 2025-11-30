NBA, Dallas sugli scudi con un grande Flagg

La notte NBA regala spettacolo e sorprese, con giovani stelle che si mettono in mostra e veterani che confermano il loro valore. Cooper Flagg impressiona con 35 punti e trascina Dallas, mentre Jokic domina al tiro e guida Denver alla vittoria. Antetokounmpo supera quota 21.000 punti in carriera e i Bucks tornano al successo. Non mancano emozioni e colpi di scena in tutte le otto partite della notte italiana.

A Los Angeles, contro i Clippers, la matricola numero 1 del Draft 2025, Cooper Flagg, segna 35 punti e diventa il secondo giocatore più giovane di sempre, dopo LeBron James, a realizzare almeno 30 punti in Nba. Dallas si impone 114-110 grazie anche alle triple di Thompson, mentre i Clippers, privi di Davis e con Washington infortunato, non riescono a reagire nonostante i 59 punti in combinata di Harden e Leonard. (continua dopo la foto)

I Nuggets vincono 130-112 a Phoenix, guidati da Nikola Jokic, che chiude la serata senza errori dal campo: 7/7 e 10/11 ai liberi. La squadra di Denver conferma il suo ottimo rendimento in trasferta, con 22/38 da tre punti e una prestazione di squadra impeccabile. I Suns tengono testa solo nel primo tempo, poi cedono di fronte alla precisione e al gioco fluido dei Nuggets.

Decisivo Pascal Siakam per Indiana, che supera Chicago 103-101 con un canestro all’ultimo decimo di secondo. I Pacers rimontano da 90-97 con un 8-0 di parziale, ma è la giocata finale di Siakam a consegnare la vittoria. I Bulls continuano la loro crisi, penalizzati anche dall’assenza di Coby White.

Minnesota centra la prima vittoria stagionale contro una squadra con record positivo, battendo Boston 119-115. Ant Edwards trascina i Wolves con 39 punti e la tripla decisiva a 14 secondi dalla fine. Boston, nonostante i 41 punti di Brown e la doppia doppia di Queta (19 punti e 18 rimbalzi), non riesce a ribaltare il risultato.

Milwaukee si rialza dopo sette sconfitte consecutive, superando Brooklyn 116-99 grazie ai 29 punti di Giannis Antetokounmpo, che raggiunge i 21.000 punti in carriera. Golden State batte New Orleans 104-96 con Jimmy Butler protagonista (24 punti, 10 assist, 8 rimbalzi), mentre Charlotte interrompe la striscia vincente di Toronto (118-111 d.t.s.) con Bridges autore di 35 punti e la matricola Knueppel decisiva nei momenti finali. (continua dopo la foto)

I Pistons espugnano Miami 138-135, trascinati da Cunningham e dal ritorno “a casa” di Duncan Robinson. Phoenix, pur con il rientro di Allen, non riesce a contenere la precisione di Denver, confermando quanto la serata sia stata favorevole ai Nuggets.

La notte italiana NBA conferma giovani talenti pronti a esplodere, veterani in grande forma e squadre capaci di ribaltare pronostici e record, mantenendo alta l’emozione per il prosieguo della stagione.

