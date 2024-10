Barcolana 56, Trieste si prepara alla regata più affollata del mondo

È considerato l’evento più inclusivo della vela a livello mondiale: ogni imbarcazione con una vela può partecipare. La Barcolana numero 56, in programma domani domenica 13 ottobre 2024, si prepara a diventare ancora una volta la più grande festa del mare, con oltre 1.800 barche a vela che partiranno contemporaneamente lungo una vastissima linea di partenza nel Golfo di Trieste.

“È vero,” afferma Mitja Gialuz, Presidente del Circolo Barcola e Grignano, “si può davvero dire che qui è dove la festa ha luogo. Sarà poi il vento, insieme alle abilità sportive di ogni equipaggio, a fare la differenza. Ci saranno maxi yacht e piccole imbarcazioni, tutti insieme. Perché, in fondo, vincere una regata è gratificante, ma è altrettanto bello partecipare a un evento che percorre il mondo in lungo e in largo”. La Rai trasmetterà l’evento in diretta domenica 13, con live streaming su rainews.it, e Rai Italia lo porterà nei cinque continenti. (segue dopo la foto)

La storia della Barcolana

La Barcolana è una delle regate veliche più famose e partecipate al mondo. Nata nel 1969 a Trieste, l’idea originale fu del Circolo Velico di Barcola e Grignano, che volle creare una competizione aperta a tutti i tipi di imbarcazioni a vela. L’obiettivo era semplice: riunire i velisti della zona in una gara che celebrasse lo spirito marinaro e la passione per la vela.

La prima edizione della Barcolana vide la partecipazione di sole 51 barche, ma l’iniziativa crebbe rapidamente nel corso degli anni. Oggi, la Barcolana si è trasformata in un evento di portata mondiale, con la partecipazione di oltre 2.000 imbarcazioni e decine di migliaia di velisti, appassionati e turisti che si radunano ogni anno a Trieste.

Uno degli elementi che rendono unica la Barcolana è la sua apertura a tutti: grandi yacht, piccole barche a vela, professionisti e dilettanti competono fianco a fianco. Questo spirito “democratico” ha contribuito al successo dell’evento, rendendolo una celebrazione della vela in tutte le sue forme. Il percorso della regata si snoda nel Golfo di Trieste, una zona conosciuta per le sue condizioni meteorologiche variabili, che spesso regalano regate entusiasmanti. Nonostante il carattere competitivo, la Barcolana è anche un’occasione per celebrare la passione per il mare e l’ambiente, e per promuovere la cultura del rispetto del mare e della sostenibilità.

Oltre alla regata principale, la Barcolana è diventata nel corso degli anni un vero festival del mare, con numerosi eventi collaterali, come conferenze, mostre, spettacoli e gare di barche storiche. Questo ha reso la manifestazione un punto di riferimento non solo per gli appassionati di vela, ma anche per la città di Trieste, che durante l’evento si trasforma in un grande palcoscenico internazionale. In sintesi, la Barcolana è diventata molto più di una regata: è un simbolo di unione tra sport, cultura e mare, e continua a crescere e a evolversi, mantenendo viva la sua tradizione e il suo spirito di inclusività.